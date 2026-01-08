Общественный деятель Владимир Золкин заявил, что народная депутат Скороход снова транслирует тезисы, созвучные с российской пропагандой, в частности о якобы заинтересованности Европы в продолжении войны в Украине и нежелании Брюсселя видеть ее завершение.

Золкин про российскую пропаганду от Скороход

По словам Золкина, такие заявления попытаются переложить ответственность за войну с страны-агрессора на европейских партнеров Украины. Он подчеркнул, что подобная риторика фактически снимает ответственность с России и формирует представление, будто российская сторона не виновата в развязанной войне, а ключевыми ее "выгодоприобретателями" являются страны НАТО и Запад в целом.

Золкин также отметил, что подобные месседжи сопровождаются отбеливанием российских действий и оправданием агрессии по поводу поставок оружия Украине и поддержки со стороны западных союзников. По его мнению, это еще раз демонстрирует реальный уровень "патриотизма" и политической позиции народной депутатки.

Он выразил надежду, что новое руководство Службы безопасности Украины обратит внимание на деятельность Скорохода в контексте распространения российской пропаганды и возможного оправдания агрессора.

Кроме того, Золкин напомнил, что ранее уже появлялась информация о связях Скороход с американским бизнесменом, который, по имеющимся данным, близок к Дональду Трампу и якобы рассматривает возможность ее поддержки на предстоящих президентских выборах.

