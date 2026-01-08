Журналистка Олеся Бацман обнародовала собственный рейтинг событий, по ее мнению, ставших самыми показательными примерами международных унижений президента России Владимира Путина за последние десять лет. Поводом для этого, по ее словам, явился недавний захват Соединенными Штатами российского нефтяного танкера вместе с экипажем, на который Кремль не дал ни одного публичного ответа.

Топ-5 факапов Путина от Бацман

Бацман подчеркнула, что, несмотря на демонстративную силу со стороны США, Россия не прибегла ни к военной, ни к жесткой политической реакции. Она отмечает, что такое поведение типично для Путина, который, по ее оценке, избегает эскалации в случаях, когда сталкивается с прямой силой, а не дипломатическим давлением.

Среди других примеров журналистка упомянула инцидент 2015 года, когда Турция сбила российский военный самолет. Тогда Москва не решилась на военный ответ Анкаре, ограничившись политическими заявлениями и временными санкциями.

Следующим пунктом стал 2018 год, когда в Сирии силы США уничтожили большое количество российских наемников. По словам Бацман, Кремль тогда не только не ответил, но и фактически дистанцировался от погибших, отрицая их принадлежность к российским структурам.

Также в списке упоминается падение режима Башара Асада в 2024 году. По утверждению Бацмана, Россия не предоставила своему союзнику реальной военной поддержки, ограничившись его эвакуацией в Москву, где он потерял влияние и ресурсы.

Отдельно она обратила внимание на происходящее 2025 года, когда, по ее словам, США провели операцию по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро, которого Бацман называет одним из ключевых партнеров Кремля в нефтяной сфере. В этом случае, как и в ситуации с российским танкером, официальная реакция Путина отсутствовала.

По мнению журналистки, все эти события демонстрируют системную модель поведения Кремля на международной арене — избегание прямой конфронтации в ответ на силовые действия.

