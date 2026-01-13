"Наказывать и не давать открывать рот": детская писательница отреагировала на скандал с русскоязычными в Киеве



















Детская писательница и общественный деятель Лариса Ницой резко высказалась в отношении русскоязычных граждан, призвав, в частности, к "травле, преследованию и наказанию" тех, кто публично использует русский язык.

Лариса Ницой. Фото из открытых источников

Поводом к резким словам Ларисы Ницой стал инцидент в Киеве, когда две девушки пели в авто песню со словами "Я люблю тебя Москва". После распространения видео в соцсетях полиция составила административный протокол, а делом заинтересовалась СБУ.

По словам Ницой, такие меры против девушек недостаточны и не приведут к их "осознанию". По ее мнению, они лишь вызовут в русскоязычных критику методов наказания.

"Украинские московиты, как всегда, будут визжать. Вот такими методами мы их не заставим полюбить. Мы будем любить вместо них, а они пусть заткнут свой рот. Пусть боятся открывать московские пыски здесь в Украине. Потому что это не просто демократия, это не просто говорю, потому что я хочу. Это продолжение путинской политики, политики Кремля в Украине", — сказала Ницой.

По ее словам, язык является фундаментом создания государства, а публичное использование русского в Украине якобы способствует созданию "московского пузыря" внутри государства.

"Если они московки и продолжают создавать свой московский пузырь в Украине, то они создают в этом пузыре государство Московия с их государственным языком. Таких надо травить, преследовать, наказывать, не давать возможности открывать в Украине рот, потому что это все с их стороны антигосударственные поступки", — подытожила Ницой.

