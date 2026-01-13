"Наказывать и не давать открывать рот": детская писательница отреагировала на скандал с русскоязычными в Киеве

Рубрики
Детская писательница и общественный деятель Лариса Ницой резко высказалась в отношении русскоязычных граждан, призвав, в частности, к "травле, преследованию и наказанию" тех, кто публично использует русский язык.
Лариса Ницой. Фото из открытых источников
Поводом к резким словам Ларисы Ницой стал инцидент в Киеве, когда две девушки пели в авто песню со словами "Я люблю тебя Москва". После распространения видео в соцсетях полиция составила административный протокол, а делом заинтересовалась СБУ.
По словам Ницой, такие меры против девушек недостаточны и не приведут к их "осознанию". По ее мнению, они лишь вызовут в русскоязычных критику методов наказания.
По ее словам, язык является фундаментом создания государства, а публичное использование русского в Украине якобы способствует созданию "московского пузыря" внутри государства.
