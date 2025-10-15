Гороховський з Monobank відреагував на звинувачення блогерки, в якої вкрали 6 млн гривень

Після історії з відомою блогеркою Ксюшею Манекен, у якої з рахунку зникло понад 6,2 мільйона гривень через фейковий чат-бот "Монобанку" в Telegram, співзасновник банку Олег Гороховський публічно відреагував на звинувачення.

Гороховський відреагував на звинувачення Ксюші Манекен

Ксюша Манекен розповіла, що намагалася вивести кошти зі свого рахунку ФОП у Monobank і звернулася до чат-бота, який, як згодом з’ясувалося, виявився підробленим. Зловмисники представилися співробітниками банку, заявили про "помилку у додатку" та переконали блогерку перевстановити застосунок. У результаті шахраї отримали доступ до її акаунта й вивели гроші на підставні рахунки. Загалом зловмисники змогли обікрасти блогерку на 6,2 мільйона гривень.

Манекен звинуватила Monobank у тому, що банк не запобіг переказам великих сум і не заблокував підозрілі транзакції.

На критику відреагував співзасновник Monobank Олег Гороховський, заявивши, що банк не несе відповідальності за цю втрату, адже шахраї діяли поза системою безпеки банку.

"Мені дуже прикро, що з вами таке трапилось. Я знаю усі подробиці. Я дуже вам співчуваю. По тим звинуваченням, що лунають в цьому відео в наш бік. Вони безпідставні — зная деталі цього інциденту жоден банк в світі не врятував би ці гроші", — написав Гороховський.

Він також зазначив, що більшість коштів було переведено на ФОПи в інші банки, які не мають ознак шахрайських.

"Більшість грошей пішла на ФОП в інші банки і це ФОП нормальні, не шахрайські. Жоден банк не буде обслуговувати шахраїв якщо розуміє, що це шахраї. Тримайтеся, будь ласка. Мені дуже шкода", — додав Гороховський.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що шахраї вкрали у блогерки Ксюші Манекен понад 6 мільйонів гривень через фейковий чат-бот.

Також "Коментарі" писали, що ГУР довелося пояснювати, як блогерка Ксюша Манекен отримала відзнаку.