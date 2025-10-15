Гороховський з Monobank відреагував на звинувачення блогерки, в якої вкрали 6 млн гривень

Рубрики
Після історії з відомою блогеркою Ксюшею Манекен, у якої з рахунку зникло понад 6,2 мільйона гривень через фейковий чат-бот "Монобанку" в Telegram, співзасновник банку Олег Гороховський публічно відреагував на звинувачення.
Гороховський відреагував на звинувачення Ксюші Манекен
Ксюша Манекен розповіла, що намагалася вивести кошти зі свого рахунку ФОП у Monobank і звернулася до чат-бота, який, як згодом з’ясувалося, виявився підробленим. Зловмисники представилися співробітниками банку, заявили про "помилку у додатку" та переконали блогерку перевстановити застосунок. У результаті шахраї отримали доступ до її акаунта й вивели гроші на підставні рахунки. Загалом зловмисники змогли обікрасти блогерку на 6,2 мільйона гривень.
Манекен звинуватила Monobank у тому, що банк не запобіг переказам великих сум і не заблокував підозрілі транзакції.
На критику відреагував співзасновник Monobank Олег Гороховський, заявивши, що банк не несе відповідальності за цю втрату, адже шахраї діяли поза системою безпеки банку.
Він також зазначив, що більшість коштів було переведено на ФОПи в інші банки, які не мають ознак шахрайських.
