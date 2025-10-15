Шахраї вкрали у блогерки Ксюші Манекен понад 6 мільйонів гривень: вона критикує Monobank

Рубрики
Відома українська блогерка Ксюша Манекен стала жертвою масштабного шахрайства, коли з її рахунку зникло понад 6,2 мільйона гривень. Зловмисники скористалися підробленим чат-ботом "Монобанку" у Telegram і переконали її перевстановити додаток, надавши доступ до фінансового акаунта.
За словами блогерки Ксюша Манекен, усе почалося, коли вона вирішила вивести частину коштів зі свого рахунку. Для цього Ксюша звернулася до нібито офіційного чат-бота "Монобанку" в Telegram, який, як згодом з’ясувалося, виявився фейковим.
За словами Ксюші Манекен, шахраї вивели з її рахунку 6,2 мільйона гривень (близько 150 тисяч доларів) на низку українських ФОПів, які, за її словами, уже фігурують у Google як шахрайські.
Шахраї вкрали у блогерки Ксюші Манекен 6 мільйонів гривень
Блогерка також повідомила, що звернулася до "Монобанку", однак отримала відповідь, що банк не може допомогти у цій ситуації.
Відповідь від "Монобанку"
