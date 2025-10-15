Шахраї вкрали у блогерки Ксюші Манекен понад 6 мільйонів гривень: вона критикує Monobank

Відома українська блогерка Ксюша Манекен стала жертвою масштабного шахрайства, коли з її рахунку зникло понад 6,2 мільйона гривень. Зловмисники скористалися підробленим чат-ботом "Монобанку" у Telegram і переконали її перевстановити додаток, надавши доступ до фінансового акаунта.

Шахраї вкрали у блогерки Ксюші Манекен 6 мільйонів гривень

За словами блогерки Ксюша Манекен, усе почалося, коли вона вирішила вивести частину коштів зі свого рахунку. Для цього Ксюша звернулася до нібито офіційного чат-бота "Монобанку" в Telegram, який, як згодом з’ясувалося, виявився фейковим.

"Ввела у пошуку "Моно", і мене вибило на "Монобанк" чат-бот, як ви вже розумієте – підставний. Я натиснула кнопку старт і сказали, що зі мною зв'яжеться менеджер. Я описала своє питання по телефону. Менеджер сказав, що бачить, що у вас якась помилка у додатку. Його треба перевстановити… Я це зробила, бо я не відчувала небезпеки… я видаляю додаток і змого рахунку починають знімати кошти на різні ФОПи в Україні", — розповіла блогерка.

За словами Ксюші Манекен, шахраї вивели з її рахунку 6,2 мільйона гривень (близько 150 тисяч доларів) на низку українських ФОПів, які, за її словами, уже фігурують у Google як шахрайські.

Блогерка також повідомила, що звернулася до "Монобанку", однак отримала відповідь, що банк не може допомогти у цій ситуації.

Відповідь від "Монобанку"

"Я отримала повідомлення, що, на жаль, "Монобанк" нічим не може мені допомогти", — підсумувала вона.

