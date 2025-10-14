Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора викрили учасників організованої злочинної групи, які незаконно отримували доступ до банківських акаунтів українців. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на інформацію Мінцифри.

В Україні банківські акаунти людей потрапили в руки шахраїв: що відомо

Угрупування використовувало персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Через це здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, і логінились в Дію через систему авторизації BankID. Співробітники СБУ вручили підозри учасникам злочинної групи.

"Мінцифра постійно співпрацює з СБУ та кіберполіцією — разом виявляємо шахрайські схеми, відстежуємо нові методи атак і допомагаємо притягати винних до відповідальності. Ще у 2022 році спільно з Українським бюро кредитних історій (УБКІ) ми запустили в Дії push‑сповіщення про перевірку кредитної історії. Якщо банк чи фінансова установа перевіряє ваші дані — ви дізнаєтесь про це миттєво. Це дозволяє вчасно зреагувати й зупинити шахраїв. За весь час роботи сервісу українці вже отримали понад 75,9 мільйона сповіщень — це сотні тисяч історій, коли люди встигли захистити себе від фінансового шахрайства. Дякуємо СБУ та прокурорам Офісу Генерального прокурора за ефективну роботу. Разом ми зміцнюємо кіберзахист і робимо цифрове життя українців безпечнішим", – зазначають в Мінцифри.

