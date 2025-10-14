logo

В Украине банковские аккаунты людей попали в руки мошенников: что известно
В Украине банковские аккаунты людей попали в руки мошенников: что известно

Банковские аккаунты украинцев оказались в руках мошенников

14 октября 2025, 14:19
Недилько Ксения

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили участников организованной преступной группы, незаконно получавших доступ к банковским аккаунтам украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минцифры.

Группировка использовала персональные данные пользователей онлайн-банкинга – финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Поэтому осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, и логинились в действие через систему авторизации BankID. Сотрудники СБУ вручили подозрения участникам преступной группы.

"Минцифра постоянно сотрудничает с СБУ и киберполицией – вместе выявляем мошеннические схемы, отслеживаем новые методы атак и помогаем привлекать виновных к ответственности.

Еще в 2022 году совместно с Украинским бюро кредитных историй (УБКИ) мы запустили в Дие push уведомление о проверке кредитной истории. Если банк или финансовое учреждение проверяет ваши данные — вы узнаете об этом мгновенно. Это позволяет своевременно среагировать и остановить мошенников.

За все время работы сервиса украинцы уже получили более 75,9 миллионов уведомлений – это сотни тысяч историй, когда люди успели оградить себя от финансового мошенничества.

Спасибо СБУ и прокурорам Офиса Генерального прокурора за эффективную работу. Вместе мы укрепляем киберзащиту и делаем цифровую жизнь украинцев более безопасной", – отмечают в Минцифре.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что российские пропагандисты распространяют в социальных сетях заявление американской конгрессвумен Анны Паулины Луны. Якобы "Зеленский ежемесячно переводит по 50 млн долл. в банк Саудовской Аравии".

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что на самом деле эта информация бездоказательна. Аналитики Центра отмечают, что ни один финансовый отчет или расследование не подтверждает такие денежные переводы. Также в Центре отметили, что Анна Паулина Луна в целом подвержена распространению дезинформации и кремлевских нарративов. Аналитики Центра привели несколько примеров, указывающих, что ей не стоит верить.



