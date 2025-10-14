Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора разоблачили участников организованной преступной группы, незаконно получавших доступ к банковским аккаунтам украинцев. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Минцифры.

В Украине банковские аккаунты людей попали в руки мошенников: что известно

Группировка использовала персональные данные пользователей онлайн-банкинга – финансовые номера мобильных телефонов, пароли и коды авторизации. Поэтому осуществляли несанкционированные входы в мобильные приложения украинских банков, и логинились в действие через систему авторизации BankID. Сотрудники СБУ вручили подозрения участникам преступной группы.

"Минцифра постоянно сотрудничает с СБУ и киберполицией – вместе выявляем мошеннические схемы, отслеживаем новые методы атак и помогаем привлекать виновных к ответственности. Еще в 2022 году совместно с Украинским бюро кредитных историй (УБКИ) мы запустили в Дие push – уведомление о проверке кредитной истории. Если банк или финансовое учреждение проверяет ваши данные — вы узнаете об этом мгновенно. Это позволяет своевременно среагировать и остановить мошенников. За все время работы сервиса украинцы уже получили более 75,9 миллионов уведомлений – это сотни тысяч историй, когда люди успели оградить себя от финансового мошенничества. Спасибо СБУ и прокурорам Офиса Генерального прокурора за эффективную работу. Вместе мы укрепляем киберзащиту и делаем цифровую жизнь украинцев более безопасной", – отмечают в Минцифре.

