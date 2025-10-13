logo_ukra

Головна Новини Суспільство Скандали “Зеленський щомісяця переводить по 50 млн дол. до банку Саудівської Аравії”: що відомо
commentss НОВИНИ Всі новини

“Зеленський щомісяця переводить по 50 млн дол. до банку Саудівської Аравії”: що відомо

Російська пропаганда поширює черговий фейк про президента України Володимира Зеленського

13 жовтня 2025, 23:35
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські пропагандисти поширюють у соціальних мережах заяву американської конгресвумен Анни Пауліни Луни. Нібито “Зеленський щомісяця переводить по 50 млн дол. до банку Саудівської Аравії”.

“Зеленський щомісяця переводить по 50 млн дол. до банку Саудівської Аравії”: що відомо

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

У Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки пояснили, що насправді ця інформація є бездоказовою. Аналітики Центру зазначають, що жоден фінансовий звіт чи розслідування не підтверджує такі грошові переводи.

Також у Центрі зауважили, що Анна Пауліна Луна загалом схильна до поширення дезінформації та кремлівських наративів. 

Аналітики Центру навели декілька прикладів, які вказують, що їй не варто вірити:

- Конгресвумен заявляла, що Зеленський "продавав озброєння на чорному ринку і скасував вибори". Ці заяви не мають жодного правдивого документального підтвердження.

- Також вона говорить про заборону Православної церкви в Україні, що є фейком.

- Її дописи часто повторюють російські наративи, зокрема про те, що Україна чи НАТО “винні у російських ударах” або “провокують конфлікти”.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що влада запевняє, що вибори в Україні під час війни неможливі, однак допускають голосування, якщо буде перемир'я. При цьому народні депутати наголошують, що вибори проводяться за Конституцією, а не “сигналом від президента”. 

Народний депутат України Дмитро Разумков наголосив, що “демократію не можна замінити коронацією”. За його словами, від влади останнім часом знову лунають натяки про можливі вибори після “перемир’я”.

Нардеп зазначив, що говорять про якийсь “сигнал” від президента Верховній Раді.





Джерело: https://t.me/spravdi/49940
