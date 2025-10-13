logo

"Зеленский ежемесячно переводит по 50 млн долл. в банк Саудовской Аравии": что известно

Российская пропаганда распространяет очередной фейк о президенте Украины Владимире Зеленском

13 октября 2025, 23:35
Российские пропагандисты распространяют в социальных сетях заявление американской конгрессвумен Анны Паулины Луны. Якобы "Зеленский ежемесячно переводит по 50 млн долл. в банк Саудовской Аравии".

"Зеленский ежемесячно переводит по 50 млн долл. в банк Саудовской Аравии": что известно

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что на самом деле эта информация бездоказательна. Аналитики Центра отмечают, что ни один финансовый отчет или расследование не подтверждает такие денежные переводы.

Также в Центре отметили, что Анна Паулина Луна в целом подвержена распространению дезинформации и кремлевских нарративов.

Аналитики Центра привели несколько примеров, указывающих, что ей не стоит верить:

– Конгрессвумен заявляла, что Зеленский "продавал вооружение на черном рынке и отменил выборы". У этих заявлений нет никакого правдивого документального подтверждения.

– Также она говорит о запрете Православной церкви в Украине, которая является фейком.

- Ее сообщения часто повторяют российские нарративы, в частности о том, что Украина или НАТО "виновны в российских ударах" или "провоцируют конфликты".

Напомним: портал "Комментарии" писал, что власти уверяют, что выборы в Украине во время войны невозможны, однако допускают голосование, если будет перемирие. При этом народные депутаты отмечают, что выборы проводятся по Конституции, а не "сигналом от президента".

Народный депутат Украины Дмитрий Разумков подчеркнул, что "демократию нельзя заменить коронацией". По его словам, от власти в последнее время снова раздаются намеки на возможные выборы после "перемирия".

Нардеп отметил, что говорят о каком-то "сигнале" от президента Верховной Раде.





Источник: https://t.me/spravdi/49940
