Мошенники украли у блоггерки Ксюши Манекен более 6 миллионов гривен: она критикует Monobank

Мошенники украли у блоггерки Ксюши Манекен 6 миллионов гривен
Известная украинская блоггерша Ксюша Манекен стала жертвой масштабного мошенничества, когда с ее счета исчезло более 6,2 миллиона гривен. Злоумышленники воспользовались поддельным чат-ботом "Монобанка" в Telegram и убедили ее переустановить приложение, предоставив доступ к финансовому аккаунту.
По словам блоггерши Ксюша Манекен, все началось, когда она решила вывести часть средств со своего счета. Для этого Ксюша обратилась к якобы официальному чат-боту "Монобанка" в Telegram, который, как впоследствии выяснилось, оказался фейковым.
По словам Ксюши Манекен, мошенники вывели с ее счета 6,2 миллиона гривен (около 150 тысяч долларов) на ряд украинских ФЛПов, которые, по ее словам, уже фигурируют в Google как мошеннические.
Блогерша также сообщила, что обратилась в "Монобанк", однако получила ответ, что банк не может помочь в этой ситуации.
Ответ от "Монобанка"
