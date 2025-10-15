Мошенники украли у блоггерки Ксюши Манекен более 6 миллионов гривен: она критикует Monobank

Мошенники украли у блоггерки Ксюши Манекен 6 миллионов гривен

Известная украинская блоггерша Ксюша Манекен стала жертвой масштабного мошенничества, когда с ее счета исчезло более 6,2 миллиона гривен. Злоумышленники воспользовались поддельным чат-ботом "Монобанка" в Telegram и убедили ее переустановить приложение, предоставив доступ к финансовому аккаунту.

По словам блоггерши Ксюша Манекен, все началось, когда она решила вывести часть средств со своего счета. Для этого Ксюша обратилась к якобы официальному чат-боту "Монобанка" в Telegram, который, как впоследствии выяснилось, оказался фейковым.

"Ввела в поиске "Моно", и меня выбило на "Монобанк" чат-бот, как вы уже понимаете – подставной. Я нажала кнопку старт и сказали, что со мной свяжется менеджер. Я описала свой вопрос по телефону. Менеджер сказал, что видит, что у вас какая-то ошибка в приложении. Его нужно переустановить… Я это сделала, потому что я не испытывала опасности… я удаляю приложение и с моего счета начинают снимать средства на разные ФЛПы в Украине", — рассказала блоггер.

По словам Ксюши Манекен, мошенники вывели с ее счета 6,2 миллиона гривен (около 150 тысяч долларов) на ряд украинских ФЛПов, которые, по ее словам, уже фигурируют в Google как мошеннические.

Блогерша также сообщила, что обратилась в "Монобанк", однако получила ответ, что банк не может помочь в этой ситуации.

Ответ от "Монобанка"

"Я получила сообщение, что, к сожалению, "Монобанк" ничем не может мне помочь", — подытожила она.

