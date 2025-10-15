Гороховский из Monobank отреагировал на обвинение блоггерши, у которой украли 6 млн гривен

Рубрики
После истории с известной блоггершей Ксюшей Манекен, у которой со счета исчезло более 6,2 миллиона гривен из-за фейкового чат-бота "Монобанка" в Telegram, соучредитель банка Олег Гороховский публично отреагировал на обвинения.
Гороховский отреагировал на обвинения Ксюши Манекен
Ксюша Манекен рассказала, что пыталась вывести средства со своего счета ФЛП в Monobank и обратилась в чат-бот, который, как впоследствии выяснилось, оказался поддельным. Злоумышленники представились сотрудниками банка, заявили о "ошибке в приложении" и убедили блоггершу переустановить приложение. В результате мошенники получили доступ к ее аккаунту и вывели деньги на подставные счета. В общей сложности злоумышленники смогли обокрасть блоггершу на 6,2 миллиона гривен.
Манекен обвинила Monobank в том, что банк не предотвратил переводы крупных сумм и не заблокировал подозрительные транзакции.
На критику отреагировал соучредитель Monobank Олег Гороховский, заявив, что банк не несет ответственности за эту потерю, ведь мошенники действовали вне системы безопасности банка.
Он также отметил, что большинство средств было переведено на ФЛПы в другие банки, не имеющие признаков мошеннических.
