Гороховский из Monobank отреагировал на обвинение блоггерши, у которой украли 6 млн гривен
НОВОСТИ

Гороховский из Monobank отреагировал на обвинение блоггерши, у которой украли 6 млн гривен

Соучредитель Monobank Олег Гороховский отреагировал на обвинение блоггерши Ксюши Манекен, у которой мошенники украли 6,2 миллиона гривен из-за фейкового чат-бота.

15 октября 2025, 15:57
Автор:
avatar

Slava Kot

После истории с известной блоггершей Ксюшей Манекен, у которой со счета исчезло более 6,2 миллиона гривен из-за фейкового чат-бота "Монобанка" в Telegram, соучредитель банка Олег Гороховский публично отреагировал на обвинения.

Гороховский из Monobank отреагировал на обвинение блоггерши, у которой украли 6 млн гривен

Гороховский отреагировал на обвинения Ксюши Манекен

Ксюша Манекен рассказала, что пыталась вывести средства со своего счета ФЛП в Monobank и обратилась в чат-бот, который, как впоследствии выяснилось, оказался поддельным. Злоумышленники представились сотрудниками банка, заявили о "ошибке в приложении" и убедили блоггершу переустановить приложение. В результате мошенники получили доступ к ее аккаунту и вывели деньги на подставные счета. В общей сложности злоумышленники смогли обокрасть блоггершу на 6,2 миллиона гривен.

Манекен обвинила Monobank в том, что банк не предотвратил переводы крупных сумм и не заблокировал подозрительные транзакции.

На критику отреагировал соучредитель Monobank Олег Гороховский, заявив, что банк не несет ответственности за эту потерю, ведь мошенники действовали вне системы безопасности банка.

"Мне очень досадно, что с вами такое случилось. Я знаю все подробности. Я очень вам сочувствую. По тем обвинениям, которые раздаются в этом видео в нашу сторону. Они безосновательны — зная детали этого инцидента ни один банк в мире не спас бы эти деньги", — написал Гороховский.

Он также отметил, что большинство средств было переведено на ФЛПы в другие банки, не имеющие признаков мошеннических.

"Большинство денег пошло на ФЛП в другие банки и это ФЛП нормальные, не мошеннические. Ни один банк не будет обслуживать мошенников если понимает, что это мошенники. Держитесь, пожалуйста. Мне очень жаль", — добавил Гороховский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что мошенники украли у блоггера Ксюши Манекен более 6 миллионов гривен из-за фейкового чат-бота.

Также "Комментарии" писали, что ГУР пришлось объяснять, как блоггерша Ксюша Манекен получила отличие.



