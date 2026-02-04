Файли Епштейна показали експерименти в Україні: клонування людини та створення супердітей

Нові документи Міністерства юстиції США показали, що Джеффрі Епштейн мав радикальні ідеї щодо генетичного втручання та можливого клонування людини. Опубліковане листування свідчить, що засуджений за педофілію фінансист протягом кількох років обговорював проєкт створення так званих "дизайнерських дітей", а частина експериментів могла проводитися за межами США, зокрема в Україні.

Файли Епштейна показали експерименти в Україні

У файлах Епштейна оприлюднених 30 січня зафіксовано його листування з підприємцем і прихильником трансгуманізму Браяном Бішопом, який шукав фінансування для досліджень із генетичного "покращення" людини. У документах зазначено, що проєкт передбачав зміну зародкової лінії, аби певні риси, зокрема фізична сила, витривалість, стійкість до хвороб чи довголіття передавалися майбутнім поколінням.

З листування випливає, що початкові експерименти проводилися на тваринах. Бішоп прямо згадує лабораторію в Україні, де здійснювалися мікроінʼєкції та хірургічні втручання на мишах.

"Продовжую тестування на мишах у моїй українській лабораторії (операції/мікроін'єкції). Аматор у Міссісіпі тестує модифікацію людської сперми (поки що лише флуоресцентне мічення, поки що не працює для моїх цілей. Цими вихідними я прямую у Сан-Франциско (конференція з біохакінгу)", — йдеться в повідомлені Бішопа Епштейну.

Епштейн реагував на ці звіти з ентузіазмом, зокрема цікавився перспективою імплантації ембріона і подальшого виношування.

Файли Епштейна про лабораторії в Україні

Згодом обговорення перейшло до ще більш суперечливих методів, зокрема редагування ембріонів, яке сам Бішоп описував як підхід, "ближчий до клонування". Як пише The Daily Mail, ідеї, викладені в листах Епштейна, перебували поза межами усталених наукових і етичних стандартів та, ймовірно, без належного регуляторного нагляду.

"Ми можемо просто продати адитивну ДНК цим закордонним клінікам. Існує багато способів структурування. У США самостійні експерименти прямо не заборонені. У США тестування на тваринах відкрите", — писав Бішоп.

Документи також демонструють прагматичний бік проєкту та обговорення фінансування, "медичного туризму" та можливих комерційних моделей. За оцінками Бішопа, бюджет досліджень міг сягати майже 10 мільйонів доларів.

Хоча доказів, що ці плани були реалізовані немає, згідно з електронними листами, Епштейн та Бішоп зустрічалися кілька разів, щоб обговорити цей проєкт.

