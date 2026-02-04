Файлы Эпштейна показали эксперименты в Украине: клонирования человека и создания супердетей

Новые документы Министерства юстиции США показали, что у Джеффри Эпштейна были радикальные идеи относительно генетического вмешательства и возможного клонирования человека. Опубликованная переписка свидетельствует, что осужденный за педофилию финансист в течение нескольких лет обсуждал проект создания так называемых "дизайнерских детей", а часть экспериментов могла проводиться за пределами США, в частности, в Украине.

Файлы Эпштейна показали эксперименты в Украине

В файлах Эпштейна обнародованных 30 января зафиксирована его переписка с предпринимателем и сторонником трансгуманизма Брайаном Бишопом, который искал финансирование для исследований по генетическому "улучшению" человека. В документах указано, что проект предусматривал изменение зародышевой линии, чтобы определенные черты, в частности, физическая сила, выносливость, устойчивость к болезням или долголетие передавались будущим поколениям.

Из переписки следует, что начальные эксперименты проводились на животных. Бишоп прямо упоминает лабораторию в Украине, где проводились микроинъекции и хирургические вмешательства на мышах.

"Продолжаю тестирование на мышах в моей украинской лаборатории (операции/микроинъекции). Любитель в Миссисипи тестирует модификацию человеческой спермы (пока только флуоресцентное мечение, пока еще не работает для моих целей. В эти выходные я направляюсь в Сан-Франциско (конференция по биохакингу)", — говорится в сообщении Бишопа Эпштейну.

Эпштейн реагировал на эти отчеты с энтузиазмом, в частности, интересовался перспективой имплантации эмбриона и последующего вынашивания.

Файлы Эпштейна о лабораториях в Украине

Впоследствии обсуждение перешло к еще более противоречивым методам, в частности, редактированию эмбрионов, которое сам Бишоп описывал как подход, "ближе к клонированию". Как пишет The Daily Mail, идеи, изложенные в письмах Эпштейна, находились вне устоявшихся научных и этических стандартов и, вероятно, без должного регуляторного надзора.

"Мы можем просто продать аддитивную ДНК этим зарубежным клиникам. Существует много способов структурирования. В США самостоятельные эксперименты прямо не запрещены. В США тестирование на животных открыто", — писал Бишоп.

Документы также демонстрируют прагматичную сторону проекта и обсуждение финансирования, медицинского туризма и возможных коммерческих моделей. По оценкам Бишопа, бюджет исследований мог достигать почти 10 миллионов долларов.

Хотя доказательств, что эти планы были реализованы, нет, согласно электронным письмам, Эпштейн и Бишоп встречались несколько раз, чтобы обсудить этот проект.

Ранее портал "Комментарии" сообщали о том, что упоминается в файлах Эпштейна о девушках из Украины.

Также "Комментарии" писали, что известно о "доме Эпштейна" во Львове, который нашли в скандальных файлах.