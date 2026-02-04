Що відомо про "будинок Епштейна" у Львові, який знайшли в скандальних файлах

У оприлюднених 30 січня документах Міністерства юстиції США ім’я засудженого фінансиста Джеффрі Епштейна несподівано пов’язано з Україною. Виявилося, що у файлах Епштейна є згадки про те, що засуджений за педофілію американець висловлював зацікавленість у купівлі будинку у Львові на вулиці Бориса Романицького, 24.

Згідно з матеріалами, Епштейн у 2017 році вивчав можливості інвестування в українську нерухомість. Документи містять докладне листування між самим Епштейном, Анастасією Сірооченко, бухгалтером Майклом Стейном та Джоном Томлінсоном, імовірним агентом з нерухомості. Йшлося про купівлю львівського будинку, оформлення прав власності та податкові нюанси.

Будинок у Львові придбали ще у 2015 році у Ольги Кравчук, а формальною власницею стала Тетяна Сіроченко, мати Анастасії. Сума угоди склала 2 845 396 гривні (128,5 тисячі доларів на той час), які надала компанія Lviv Enterprises LLC двома траншами у 50 тис. та 78,5 тис. доларів 30 січня та 2 лютого 2015 року відповідно.

Через обмеження українського законодавства щодо іноземних компаній нерухомість оформили на фізичну особу, а згодом передали доньці за договором дарування. Саме це й стало суперечкою, яка зафіксована в файлах Епштейна. Там вказано, що бухгалтер відмовився підписувати звітність через можливий податок на дарування.

Також в одному з листів Епштейн називав Ольгу Кравчук, яка продала будинок "кримінальним типом". Фінансист цікавився, чи не втекла вона з України, оскільки жінка виїхала до Польщі до завершення процедури оформлення.

Українська історикиня архітектури Тетяна Казанцева у коментарі BBC розповіла детальніше про історію "будинку Епштейна" у Львові.

"Мальовнича архітектура в стилі історизму. Неоренесанс, цілком характерний для Львова", — говорить Казанцева.

За її словами, вілла була побудована у 1894 році і її власницею була Катажина Гощук. Історикиня вказує, що вілла має типову архітектуру для району Кастелівки у Львові. Колись ця місцевість була рекреаційною зоною, а будинок, ймовірно, слугував станцією для човнів біля Сопкового ставу.

Зауважимо, що документи не підтверджують, що Епштейн особисто володів будівлею у Львові.

