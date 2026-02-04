Что известно о "доме Эпштейна" во Львове, который нашли в скандальных файлах

В обнародованных 30 января документах Министерства юстиции США имя осужденного финансиста Джеффри Эпштейна неожиданно связано с Украиной. Оказалось, что в файлах Эпштейна есть упоминания о том, что осужденный за педофилию американец выражал заинтересованность в покупке дома во Львове по улице Бориса Романицкого, 24.

"Дом Эпштейна" во Львове. Фото из открытых источников

Согласно материалам Эпштейн в 2017 году изучал возможности инвестирования в украинскую недвижимость. Документы содержат подробную переписку между самим Эпштейном, Анастасией Сирооченко, бухгалтером Майклом Стейном и Джоном Томлинсоном, вероятным агентом по недвижимости. Речь шла о покупке львовского дома, оформлении прав собственности и налоговых нюансах.

Дом во Львове приобрели еще в 2015 году у Ольги Кравчук, а формальной владелицей стала Татьяна Сироченко, мать Анастасии. Сумма сделки составила 2 845 396 гривны (128,5 тысячи долларов на то время), которые предоставила компания Lviv Enterprises LLC двумя траншами в 50 тыс. и 78,5 тыс. долларов 30 января и 2 февраля 2015 соответственно.

Из-за ограничения украинского законодательства в отношении иностранных компаний недвижимость оформили на физическое лицо, а затем передали дочери по договору дарения. Именно это и стало спором, зафиксированным в файлах Эпштейна. Там указано, что бухгалтер отказался подписывать отчетность из-за возможного налога на дарение.

Также в одном из писем Эпштейн называл Ольгу Кравчук, продавшую дом, "криминальным типом". Финансист интересовался, не сбежала ли она из Украины, поскольку женщина уехала в Польшу до завершения процедуры оформления.

"Дома Эпштейна" во Львове на улице Бориса Романицкого, 24

Украинский историк архитектуры Татьяна Казанцева в комментарии BBC рассказала подробнее об истории "дома Эпштейна" во Львове.

"Живописная архитектура в стиле историзма. Неоренессанс, вполне характерный для Львова", — говорит Казанцева.

По ее словам, вилла была построена в 1894 году и ее владелицей была Катажина Гощук. Историк указывает, что вилла имеет типичную архитектуру для района Кастеловки во Львове. Когда-то эта местность была рекреационной зоной, а дом, вероятно, служил станцией для лодок возле Сопкового пруда.

Отметим, что документы не подтверждают, что Эпштейн лично владел зданием во Львове.

