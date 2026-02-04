Скандальні файли Епштейна: що в них згадується про дівчат з України

30 січня Міністерство юстиції США оприлюднило нову частину документів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна. Масив матеріалів з понад три мільйони сторінок містить електронні листи, фрагменти переписок та допоміжні файли, які проливають світло на коло контактів Епштейна та людей з його оточення. Серед файлів Епштейна також є десятки згадок про жінок з України.

Що згадується у файлах Епштейна про дівчат з України

В оприлюднених файлах Епштейна значна частина імен та деталей у них відредагована, а контекст багатьох повідомлень залишається неповним. Водночас оприлюднені фрагменти дають уявлення про тон і характер комунікацій, які велися довкола Епштейна протягом років.

Зокрема, в листі 2012 року невідома особа згадує "українських дівчат", пояснюючи затримку зустрічі з Епштейном.

"Вау, Боже! Як швидко! Я думав, що через українських дівчат … не побачу тебе місяцями))))) підлий пес вибач, хотів би я прийти, але побачимося завтра після школи, будь ласка?) … зараз йде на захід з Далай-ламою, потім вечеря з нагоди дня народження …, сьогодні ж день народження", — пише невідомий, а йому Епштейн відповів "завтра?".

Лист до Епштейна, де згадуються українські дівчата

В іншому повідомленні за 2009 рік підприємець Самір Джараде звертається до Епштейна та дизайнера Бориса Николіча з описом молодої жінки з України.

"Любий, любий Джеффрі! Як ти? Я намагаюся знайти для тебе "квітку". Це моя українська дівчина, їй 20 років, вона не така вже й худа, більше схожа на R&B, але має гарне обличчя. Подивись фотографії. Скажи, чи подобається вона тобі, чи ні? Цілую. Пошук триває", — йдеться в повідомлені.

Лист до Епштейна

В інших файлах Епштейна зафіксована розмова двох невідомих людей, які говорять про українську дівчину зі Львова.

- Українки! У мого друга є дівчина зі Львова. Він запитав, чим вона хоче займатися. Вона сказала, що хоче спробувати секс утрьох. Він, звичайно, був радий і сказав чудово. Вона привела ще одного хлопця.

- Ой, ці західноукраїнські дівчата (така велика різниця між дівчатами зі сходу України). Бідний друг.

Лист до Епштейна, де згадується дівчина зі Львова

Також фігурує лист із згадкою про українку з Одеси, де автор повідомляє Епштейна про власне враження та можливу зустріч у майбутньому.

"Мені сподобалася ця українка з Одеси. ... сусідка по кімнаті. Єдина гарненька. Інша сусідка по кімнаті, ... не гарненька! Ще одна сербка була вживала наркотики, майже впевнена... В неї є великий потенціал, і їй потрібно наполегливо працювати, щоб досягти успіху. Ви, ймовірно, побачите її в березні, якщо у вас буде час, і що їй потрібно довести, що вона налаштована серйозно", — йдеться в повідомлені.

Файли Епштейна

У ще одному фрагменті міститься двозначна відповідь Епштейна на питання про "участь сина" без зрозумілого контексту.

"Я б подумав про це як про приватне, як коли ти кохаєшся зі своїм високим українцем (українкою). "Ти міг би попросити свого брата подивитися", якщо треба, але твій син???", — написав Епштейн та вказав, що про це краще говорити не телефоном.

Лист від Епштейна до невідомої людини

Інший документ представлений анкетами жінок з різних країн, серед них дві українки. Під фото короткий опис зовнішніх характеристик дівчат, зокрема зріст, вага. А під анкетами короткі повідомлення. Під фото однієї українки вказано, що вона "ніколи не займалася нічим, окрім моделінгу", а під анкетою іншої дівчини з України написано: "Занадто розумна, надто хитра. Я їй не довіряю".

Файли Епштейна

Також у документах Епштейна згадуються імена двох українських моделей. В одному повідомлені згадується Соня Горєлова: "У Мел є дуже мила подруга-українка, Соня Горєлова", а в іншому вказана Ліза Гріненко.

" Маленька українка Ліза Гріненко оформлює свій новий паспорт (з біометричними даними їй не потрібна шенгенська віза) – можливо, вона зможе приїхати до Парижа ближче до середини/кінця жовтня. Це київський контакт, який мені дуже подобається, дуже милий і, можливо, буде неслухняним", — йдеться в повідомлені до Епштейна.

Файли Епштейна

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що в скандальних файлах Епштейна знайшли листування з українською модельною агенцією.

Також "Коментарі" писали, що лише один президент України не згадується у файлах Епштейна.