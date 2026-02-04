Скандальні файли Епштейна: що в них згадується про дівчат з України

Рубрики
Slava Kot
30 січня Міністерство юстиції США оприлюднило нову частину документів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна. Масив матеріалів з понад три мільйони сторінок містить електронні листи, фрагменти переписок та допоміжні файли, які проливають світло на коло контактів Епштейна та людей з його оточення. Серед файлів Епштейна також є десятки згадок про жінок з України.
Що згадується у файлах Епштейна про дівчат з України
В оприлюднених файлах Епштейна значна частина імен та деталей у них відредагована, а контекст багатьох повідомлень залишається неповним. Водночас оприлюднені фрагменти дають уявлення про тон і характер комунікацій, які велися довкола Епштейна протягом років.
Зокрема, в листі 2012 року невідома особа згадує "українських дівчат", пояснюючи затримку зустрічі з Епштейном.
Лист до Епштейна, де згадуються українські дівчата
В іншому повідомленні за 2009 рік підприємець Самір Джараде звертається до Епштейна та дизайнера Бориса Николіча з описом молодої жінки з України.
Лист до Епштейна
В інших файлах Епштейна зафіксована розмова двох невідомих людей, які говорять про українську дівчину зі Львова.
- Українки! У мого друга є дівчина зі Львова. Він запитав, чим вона хоче займатися. Вона сказала, що хоче спробувати секс утрьох. Він, звичайно, був радий і сказав чудово. Вона привела ще одного хлопця.
- Ой, ці західноукраїнські дівчата (така велика різниця між дівчатами зі сходу України). Бідний друг.
Лист до Епштейна, де згадується дівчина зі Львова
Також фігурує лист із згадкою про українку з Одеси, де автор повідомляє Епштейна про власне враження та можливу зустріч у майбутньому.
Файли Епштейна
У ще одному фрагменті міститься двозначна відповідь Епштейна на питання про "участь сина" без зрозумілого контексту.
Лист від Епштейна до невідомої людини
Інший документ представлений анкетами жінок з різних країн, серед них дві українки. Під фото короткий опис зовнішніх характеристик дівчат, зокрема зріст, вага. А під анкетами короткі повідомлення. Під фото однієї українки вказано, що вона "ніколи не займалася нічим, окрім моделінгу", а під анкетою іншої дівчини з України написано: "Занадто розумна, надто хитра. Я їй не довіряю".
Файли Епштейна
Також у документах Епштейна згадуються імена двох українських моделей. В одному повідомлені згадується Соня Горєлова: "У Мел є дуже мила подруга-українка, Соня Горєлова", а в іншому вказана Ліза Гріненко.
Файли Епштейна
