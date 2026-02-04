Скандальные файлы Эпштейна: что у них упоминается о девушках из Украины

Рубрики
Slava Kot
30 января Министерство юстиции США обнародовало новую часть документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Массив материалов более трех миллионов страниц содержит электронные письма, фрагменты переписок и вспомогательные файлы, которые проливают свет на круг контактов Эпштейна и людей из его окружения. Среди файлов Эпштейна есть десятки упоминаний о женщинах из Украины.
Что упоминается в файлах Эпштейна о девушках из Украины
В обнародованных файлах Эпштейна значительная часть имен и деталей отредактирована, а контекст многих сообщений остается неполным. В то же время, обнародованные фрагменты дают представление о тоне и характере коммуникаций, которые велись вокруг Эпштейна на протяжении многих лет.
В частности, в письме 2012 года неизвестный упоминает "украинских девушек", объясняя задержку встречи с Эпштейном.
Письмо к Эпштейну, где упоминаются украинские девушки
В другом сообщении за 2009 год предприниматель Самир Джараде обращается к Эпштейну и дизайнеру Борису Николичу с описанием молодой женщины из Украины.
Письмо в Эпштейн
В других файлах Эпштейна зафиксирован разговор двух неизвестных людей, которые говорят об украинской девушке из Львова.
– Украинки! У моего друга есть девушка из Львова. Он задал вопрос, чем она хочет заниматься. Она сказала, что хочет попробовать секс втроем. Он, конечно, был рад и сказал отлично. Она привела еще одного парня.
– Ой, эти западноукраинские девушки (такая большая разница между девушками с востока Украины). Бедный друг.
Письмо в Эпштейн, где упоминается девушка из Львова
Также фигурирует письмо с упоминанием об украинке из Одессы, где автор сообщает Эпштейну о собственном впечатлении и возможной встрече в будущем.
Файлы Эпштейна
В еще одном фрагменте содержится двузначный ответ Эпштейна на вопрос об "участии сына" без понятного контекста.
Письмо от Эпштейна к неизвестному человеку
Другой документ представлен анкетами женщин из разных стран, в том числе там есть две украинки. Под фото краткое описание внешних характеристик девушек, в том числе рост, вес. А под анкетами краткие сообщения. Под фото одной украинки указано, что она "никогда не занималась ничем, кроме моделинга", а под анкетой другой девушки из Украины написано: "Слишком умная, слишком хитрая. Я ей не доверяю".
Файлы Эпштейна
Также в документах Эпштейна упоминаются имена двух украинских моделей. В одном сообщении упоминается Соня Горелова: "У Мел есть очень милая подруга-украинка, Соня Горелова", а в другом указана Лиза Гриненко.
Файлы Эпштейна
