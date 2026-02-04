Скандальные файлы Эпштейна: что у них упоминается о девушках из Украины

30 января Министерство юстиции США обнародовало новую часть документов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. Массив материалов более трех миллионов страниц содержит электронные письма, фрагменты переписок и вспомогательные файлы, которые проливают свет на круг контактов Эпштейна и людей из его окружения. Среди файлов Эпштейна есть десятки упоминаний о женщинах из Украины.

Что упоминается в файлах Эпштейна о девушках из Украины

В обнародованных файлах Эпштейна значительная часть имен и деталей отредактирована, а контекст многих сообщений остается неполным. В то же время, обнародованные фрагменты дают представление о тоне и характере коммуникаций, которые велись вокруг Эпштейна на протяжении многих лет.

В частности, в письме 2012 года неизвестный упоминает "украинских девушек", объясняя задержку встречи с Эпштейном.

"Вау, Боже! Как быстро! Я думал, что из-за украинских девушек... не увижу тебя месяцами))))) подлый пес извини, хотел бы я прийти, но увидимся завтра после школы, пожалуйста?)... сейчас идет на мероприятие с Далай-ламой, потом ужин по случаю дня рождения..., сегодня же день рождения", — пишет неизвестный.

Письмо к Эпштейну, где упоминаются украинские девушки

В другом сообщении за 2009 год предприниматель Самир Джараде обращается к Эпштейну и дизайнеру Борису Николичу с описанием молодой женщины из Украины.

"Дорогой Джеффри! Как ты? Я пытаюсь найти для тебя "цветок". Это моя украинская девушка, ей 20 лет, она не такая уж худая, больше похожа на R&B, но имеет красивое лицо. Посмотри фотографии. Скажи, нравится ли она тебе, или нет? Целую. Поиск идет", — идется в сообщении.

Письмо в Эпштейн

В других файлах Эпштейна зафиксирован разговор двух неизвестных людей, которые говорят об украинской девушке из Львова.

– Украинки! У моего друга есть девушка из Львова. Он задал вопрос, чем она хочет заниматься. Она сказала, что хочет попробовать секс втроем. Он, конечно, был рад и сказал отлично. Она привела еще одного парня.

– Ой, эти западноукраинские девушки (такая большая разница между девушками с востока Украины). Бедный друг.

Письмо в Эпштейн, где упоминается девушка из Львова

Также фигурирует письмо с упоминанием об украинке из Одессы, где автор сообщает Эпштейну о собственном впечатлении и возможной встрече в будущем.

"Мне понравилась эта украинка из Одессы. ... соседка по комнате. Единственная хорошенькая. Другая соседка по комнате, ... не хорошенькая! Еще одна сербка была употребляла наркотики, почти уверена... У нее есть большой потенциал, и ей нужно настойчиво работать, чтобы добиться успеха. Вы, вероятно, увидите ее в марте, если у вас будет время, и что ей нужно доказать, что она настроена всерьез", — говорится в сообщении.

Файлы Эпштейна

В еще одном фрагменте содержится двузначный ответ Эпштейна на вопрос об "участии сына" без понятного контекста.

"Я бы подумал об этом как о частном, как когда ты любишься со своим высоким украинцем (украинкой). "Ты мог бы попросить своего брата посмотреть, если надо, но твой сын???", — написал Эпштейн и указал, что об этом лучше говорить не по телефону.

Письмо от Эпштейна к неизвестному человеку

Другой документ представлен анкетами женщин из разных стран, в том числе там есть две украинки. Под фото краткое описание внешних характеристик девушек, в том числе рост, вес. А под анкетами краткие сообщения. Под фото одной украинки указано, что она "никогда не занималась ничем, кроме моделинга", а под анкетой другой девушки из Украины написано: "Слишком умная, слишком хитрая. Я ей не доверяю".

Файлы Эпштейна

Также в документах Эпштейна упоминаются имена двух украинских моделей. В одном сообщении упоминается Соня Горелова: "У Мел есть очень милая подруга-украинка, Соня Горелова", а в другом указана Лиза Гриненко.

" Маленькая украинка Лиза Гриненко оформляет свой новый паспорт (с биометрическими данными ей не нужна шенгенская виза) – возможно, она сможет приехать в Париж ближе к середине/концу октября. Это киевский контакт, который мне очень нравится, очень мил и, возможно, будет непослушным", — говорится в сообщении Эпштейну.

Файлы Эпштейна

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в скандальных файлах Эпштейна нашли переписку с украинским модельным агентством.

Также "Комментарии" писали, что только один президент Украины не упоминается в файлах Эпштейна.