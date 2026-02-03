logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.19

EUR/UAH

50.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Скандали У скандальних файлах Епштейна знайшли листування з українською модельною агенцією
commentss НОВИНИ Всі новини

У скандальних файлах Епштейна знайшли листування з українською модельною агенцією

У документах у справі Джеффрі Епштейна з’явилося листування з українською агенцією Linea 12 Models.

3 лютого 2026, 08:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

30 січня Міністерство юстиції США опублікували документи у справі Джеффрі Епштейна. Серед оприлюднених понад 3 мільйони сторінок матеріалів присутнє електронне листування з українською модельною агенцією Linea 12 Models. Засновниця агенції Маша Манюк пояснила зміст листів.

У скандальних файлах Епштейна знайшли листування з українською модельною агенцією

Маша Манюк. Фото з відкритих джерел

У документах фігурує листування, датована жовтнем 2010 року, між засновницею агенції, колишньою моделлю та телеведучою Машею Манюк і французьким модельним агентом Жаном-Люком Брюнелем, який був близьким соратником Епштейна. У листах обговорюється українська модель, з якою Брюнель познайомився у Парижі, та можливість її поїздки до США за модельним контрактом. Також у переписці згадується ім’я Юлії Кисельової та рекомендації двох київських агенцій Linea 12 Models і L-Models.

У скандальних файлах Епштейна знайшли листування з українською модельною агенцією - фото 2

Файли Епштейна. Фото: скріншот/justice.gov/

В одному з листів Брюнель запитує Манюк, чи погоджується вона на приїзд моделі до США за запрошенням. У відповіді Манюк повідомляє, що модель повернулася в Україну, і уточнює деталі потенційного графіка роботи, строків запрошення та контактів для оформлення контракту.

Жан-Люк Брюнель був заарештований у Франції у 2020 році за підозрою у зґвалтуваннях, сексуальній експлуатації жінок і неповнолітніх та вербуванні для Епштейна.

У скандальних файлах Епштейна знайшли листування з українською модельною агенцією - фото 2

Файли Епштейна. Фото: скріншот/justice.gov/

Коментуючи оприлюднені матеріали, Маша Манюк наголосила, що листування має виключно професійний характер і відповідає стандартній практиці модельного бізнесу. 

"Я працюю в цій індустрії понад 35 років. Смисл модельного бізнеса полягає в тому, щоб знайти хлопців і дівчат, їх навчити позувати і ходити, і щоб вони робили рекламу для українських і неукраїнських компаній і Тижні моди. Бізнес специфічний, ми завжди працюємо дуже обережно, у нас гарна репутація була, є і буде", — сказала Манюк.

У коментарі вона також зазначила, що знайома із Жаном Люком Брюнелем близько 20 років. За її словами, він колись відкривав в Україні філіал світового агентства "Карін", однак жодну модель її агентства не підтвердили для роботи в Нью-Йорку.

Своєю чергою, агентство L-Models у коментарі NV заперечило будь-яку причетність до ескорт-послуг і співпрацю з особами, згаданими у листуванні. 

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що один з президентів України 47 разів згадується в скандальних файлах Епштейна.

Також "Коментарі" писали, що секс-імперія Епштейна могла бути пасткою КДБ для світових еліт.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://tabloid.pravda.com.ua/scandal/masha-manyuk-prokomentuvala-svoyu-perepisku-z-agentstvom-epshteyna-2014226/
Теги:

Новини

Всі новини