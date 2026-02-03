У скандальних файлах Епштейна знайшли листування з українською модельною агенцією

30 січня Міністерство юстиції США опублікували документи у справі Джеффрі Епштейна. Серед оприлюднених понад 3 мільйони сторінок матеріалів присутнє електронне листування з українською модельною агенцією Linea 12 Models. Засновниця агенції Маша Манюк пояснила зміст листів.

Маша Манюк. Фото з відкритих джерел

У документах фігурує листування, датована жовтнем 2010 року, між засновницею агенції, колишньою моделлю та телеведучою Машею Манюк і французьким модельним агентом Жаном-Люком Брюнелем, який був близьким соратником Епштейна. У листах обговорюється українська модель, з якою Брюнель познайомився у Парижі, та можливість її поїздки до США за модельним контрактом. Також у переписці згадується ім’я Юлії Кисельової та рекомендації двох київських агенцій Linea 12 Models і L-Models.





Файли Епштейна. Фото: скріншот/justice.gov/

В одному з листів Брюнель запитує Манюк, чи погоджується вона на приїзд моделі до США за запрошенням. У відповіді Манюк повідомляє, що модель повернулася в Україну, і уточнює деталі потенційного графіка роботи, строків запрошення та контактів для оформлення контракту.

Жан-Люк Брюнель був заарештований у Франції у 2020 році за підозрою у зґвалтуваннях, сексуальній експлуатації жінок і неповнолітніх та вербуванні для Епштейна.

Файли Епштейна. Фото: скріншот/justice.gov/

Коментуючи оприлюднені матеріали, Маша Манюк наголосила, що листування має виключно професійний характер і відповідає стандартній практиці модельного бізнесу.

"Я працюю в цій індустрії понад 35 років. Смисл модельного бізнеса полягає в тому, щоб знайти хлопців і дівчат, їх навчити позувати і ходити, і щоб вони робили рекламу для українських і неукраїнських компаній і Тижні моди. Бізнес специфічний, ми завжди працюємо дуже обережно, у нас гарна репутація була, є і буде", — сказала Манюк.

У коментарі вона також зазначила, що знайома із Жаном Люком Брюнелем близько 20 років. За її словами, він колись відкривав в Україні філіал світового агентства "Карін", однак жодну модель її агентства не підтвердили для роботи в Нью-Йорку.

Своєю чергою, агентство L-Models у коментарі NV заперечило будь-яку причетність до ескорт-послуг і співпрацю з особами, згаданими у листуванні.

