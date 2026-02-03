В скандальных файлах Эпштейна нашли переписку с украинским модельным агентством

30 января Министерство юстиции США опубликовали документы по делу Джеффри Эпштейна. Среди обнародованных более 3 миллионов страниц материалов присутствует электронная переписка с украинским модельным агентством Linea 12 Models. Основательница агентства Маша Манюк объяснила содержание писем.

Маша Манюк. Фото из открытых источников

В документах фигурирует переписка, датированная октябрем 2010 года, между основательницей агентства, бывшей моделью и телеведущей Машей Манюк и французским модельным агентом Жаном-Люком Брюнелем, близким соратником Эпштейна. В письмах обсуждается украинская модель, с которой Брюнель познакомился в Париже, и возможность поездки в США по модельному контракту. Также в переписке упоминается имя Юлии Киселевой и рекомендации двух киевских агентств Linea 12 Models и L-Models.





Файлы Эпштейна. Фото: скриншот/justice.gov/

В одном из писем Брюнель спрашивает Манюк, соглашается ли она на приезд модели в США по приглашению. В ответе Манюк сообщает, что модель вернулась в Украину и уточняет детали потенциального графика работы, сроков приглашения и контактов для оформления контракта.

Жан-Люк Брюнель был арестован во Франции в 2020 году по подозрению в изнасилованиях, сексуальной эксплуатации женщин и несовершеннолетних и вербовке для Эпштейна.

Файлы Эпштейна. Фото: скриншот/justice.gov/

Комментируя обнародованные материалы, Маша Манюк подчеркнула, что переписка носит исключительно профессиональный характер и соответствует стандартной практике модельного бизнеса.

"Я работаю в этой индустрии более 35 лет. Смысл модельного бизнеса состоит в том, чтобы найти парней и девушек, их научить позировать и ходить, и чтобы они делали рекламу для украинских и неукраинских компаний и Недели моды. Бизнес специфичен, мы всегда работаем очень осторожно, у нас хорошая репутация была, есть и будет", – сказала Манюк.

В комментарии она также отметила, что знакома с Жаном Люком Брюнелем около 20 лет. По ее словам, он когда-то открывал в Украине филиал мирового агентства "Карин", однако ни одна модель ее агентства не была подтверждена для работы в Нью-Йорке.

В свою очередь агентство L-Models в комментарии NV отрицало любую причастность к эскорт-услугам и сотрудничество с лицами, упомянутыми в переписке.

