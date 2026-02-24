Дружина Смілянського “засвітилась” в брендових окулярах: коштують, як зарплата працівника "Укрпошти"

Генеральний директор “Укрпошти” Ігор Смілянський останнім часом постійно потрапляє в скандали.

Ігор Смілянський. Фото з відкритих джерел

Нещодавно він розповів, як ставиться до людей, хто отримує мінімальну заробітну плату. А нещодавно народний депутат Олексій Гончаренко заявив про необхідність перевірки механізму перерахування коштів із посилок Укрпошти до благодійного фонду Київської школи економіки (КШЕ).

Також гендиректор “Укрпошти” скаржився, що його зарплати у 700 тис. грн не вистачає на житло. Блогерка Harley Quinn показала лакшері спосіб життя Смілянського, розповіла, скільки коштують окуляри дружини гендиректора “Укрпошти”.

“Дивлюся, він сильно зухвалий став на комунальній зарплаті з наших податків. Знайомтеся, дружина Смілянського — Наталія та її окуляри від Gucci. Вартість — 315 дол. Перекладаю. Місячна зарплата працівника "Укрпошти", — написала блогерка.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що одяг та аксесуари, які використовують політики та топпосадовці, завжди привертають увагу. І в першу чергу — ціна речей.

У країні, яка воює, де не вистачає коштів на гідні зарплати військовим, пенсії, де постійний дефіцит бюджету, брендові речі політиків та посадовців виглядають дещо незрозумілим. Блогерка Harley Quinn, яка прискіпливо слідкує за новинками у гардеробі політиків, топпосадовців національного та регіонального рівнів, громадських діячів та медійних особистостей, розповіла, скільки коштують окуляри, які носить Перший віцепрем'єр-міністр — міністр енергетики України Денис Шмигаль. Посадовець обрав окуляри від Cartier.