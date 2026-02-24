Жена Смелянского "засветилась" в брендовых очках: стоят, как зарплата работника "Укрпочты"

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в последнее время постоянно попадает в скандалы.

Недавно он рассказал, как относится к людям, кто получает минимальную заработную плату. А недавно народный депутат Алексей Гончаренко заявил о необходимости проверки механизма перечисления средств из посылок "Укрпочты" в благотворительный фонд Киевской школы экономики (КШЭ).

Также гендиректор "Укрпочты" жаловался, что его зарплаты в 700 тыс. грн не хватает на жилье. Блогер Harley Quinn показала лакшери образ жизни Смелянского, рассказала, сколько стоят очки жены гендиректора "Укрпочты".

"Смотрю, он сильно дерзок стал на коммунальной зарплате с наших налогов. Знакомьтесь, жена Смелянского — Наталья и ее очки от Gucci. Стоимость — 315 долл. Перевожу. Месячная зарплата работника "Укрпочты", — написала блогерша.

В воюющей стране, где не хватает средств на достойные зарплаты военным, пенсии, где постоянный дефицит бюджета, брендовые вещи политиков и чиновников выглядят несколько непонятными. Блогерша Harley Quinn, придирчиво следящая за новинками в гардеробе политиков, топ-чиновников национального и регионального уровней, общественных деятелей и медийных личностей, рассказала, сколько стоят очки, которые носит Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.