Генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський потрапив у черговий скандал через різкі висловлювання на адресу українців, які працюють за мінімальну заробітну плату (8647 грн у 2026 році). Реагуючи на критику власного доходу в 700 тис. грн у мережі Threads, посадовець заявив, що не розуміє людей, які залишаються на низькооплачуваних посадах.

«Ви хворий на голову»: очільник «Укрпошти» Смілянський зневажливо висловився про українців із мінімальною зарплатою

"Відповідаю — на**й не хочу на мінімалку і більш того, якщо ти здоровий чоловік і жінка і сьогодні працюєш на мінімалку, то вибачте ви хворий на голову, коли в Україні мільйони вакансій", — написав Смілянський.

Такі формулювання викликали хвилю обурення серед користувачів, особливо вчителів, медиків та працівників комунальних служб. Громадяни нагадали топменеджеру про низькі оклади в бюджетній сфері, відсутність альтернатив у селах та неможливість змінити роботу під час війни.

Смілянський спробував виправдати свою позицію, навівши рівні зарплат в "Укрпошті": оператори у великих містах отримують близько 17 тис. грн, а керівники відділень — 21-22 тис. грн. Проте журналісти зауважили, що на офіційному сайті компанії досі існують вакансії з оплатою праці на рівні "голої" мінімалки, наприклад, прибиральника у Миколаєві шукають на оклад у 8700 грн.

За офіційними даними, понад 1,2 млн українців змушені виживати на мінімальну виплату, з якої оплачують комунальні послуги та базові потреби.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський під час інтерв’ю журналістці Яніні Соколовій у програмі "Чому хейтять Укрпошту" заявив, що в Україні варто переглянути систему соціальних виплат, щоб стимулювати людей виходити на роботу.