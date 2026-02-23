Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский попал в очередной скандал из-за резких высказываний в адрес украинцев, работающих за минимальную заработную плату (8647 грн в 2026 году). Реагируя на критику собственного дохода в 700 тыс. грн в сети Threads, чиновник заявил, что не понимает людей, которые остаются на низкооплачиваемых должностях.

«Вы больной на голову»: глава «Укрпочты» Смелянский пренебрежительно высказался об украинцах с минимальной зарплатой

"Отвечаю — не хочу на минималку и более того, если ты здоровый мужчина и женщина и сегодня работаешь на минималку, то простите вы больной на голову, когда в Украине миллионы вакансий", — написал Смелянский.

Такие формулировки вызвали возмущение среди пользователей, особенно учителей, медиков и работников коммунальных служб. Граждане напомнили топ-менеджеру о низких окладах в бюджетной сфере, отсутствии альтернатив в селах и невозможности сменить работу во время войны.

Смелянский попытался оправдать свою позицию, приведя уровни зарплат в "Укрпочте": операторы в крупных городах получают около 17 тыс. грн, а руководители отделений — 21-22 тыс. грн. Однако журналисты отметили, что на официальном сайте компании до сих пор существуют вакансии с оплатой труда на уровне "голой" минималки, например уборщика в Николаеве ищут на оклад в 8700 грн.

По официальным данным, более 1,2 млн украинцев вынуждены выживать на минимальную выплату, по которой оплачивают коммунальные услуги и базовые нужды.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский во время интервью журналистке Янине Соколовой в программе "Почему хейтят Укрпочту" заявил, что в Украине стоит пересмотреть систему социальных выплат, чтобы стимулировать людей выходить на работу.