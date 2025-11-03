"Це треш": ТЦК оштрафували матір чотирьох дітей на 17 тисяч гривень

Народний депутат від партії "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко повідомив про випадок, коли територіальний центр комплектування оштрафував матір чотирьох дітей на 17 тисяч гривень. За словами депутата, жінка працює медиком, але була звільнена від служби.

Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі розповів інцидент, коли у ТЦК виписали штраф багатодітній матері.

"Це треш. ТЦК оштрафував матір чотирьох дітей на 17 тисяч гривень. Жінка — медик, стоїть на обліку ще з 2004 року. В 2023 році їй офіційно написали у повістці, що вона звільнена від служби через багатодітність. А тепер раптом — "у розшуку", акт про порушення і штраф", — пише нардеп.

Депутат також заявив, що під час візиту жінки до ТЦК їй не дозволяли залишити приміщення, змушували підписати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) і погрожували ще одним штрафом на 18 тисяч гривень у разі відмови.

"А в цей час вдома її чекають 4 дітей. Ну що це взагалі таке? Тепер ця жінка має оскаржувати штраф у суді, витрачати час і гроші — замість того, щоб доглядати своїх дітей", — додав депутат.

