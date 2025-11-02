У Верховній Раді назвали суми хабарів для ухилення від мобілізації

Рубрики
Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що в Україні існують неофіційні "розцінки" за ухилення від мобілізації. За його словами, хабарі для уникнення служби у лавах ЗСУ можуть сягати десятків тисяч доларів, а система територіальних центрів комплектування (ТЦК) перетворилася нібито на осередок корупції.
Гончаренко заявив, що хабар для ТЦК коштує до 15 тисяч доларів
Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "Київ24" розкритикував роботу ТЦК та закликав до ліквідації цієї системи й створення натомість центрів рекрутингу, які працювали б за іншими стандартами.
Політик пояснив, що під “бусифікацією” має на увазі випадки, коли працівники ТЦК затримують чоловіків на вулиці, аби вручити повістку. За словами Гончаренка, в таких ситуаціях "відкупитися" можна за 6-8 тисяч доларів. Якщо ж людину вже доставили до самого центру комплектування, сума нібито зростає до 10-15 тисяч доларів.
Нардеп розповів, що багато громадян бояться повідомляти у правоохоронні органи про випадки вимагання хабарів нібито працівниками ТЦК.
