У Верховній Раді назвали суми хабарів для ухилення від мобілізації

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко заявив, що в Україні існують неофіційні "розцінки" за ухилення від мобілізації. За його словами, хабарі для уникнення служби у лавах ЗСУ можуть сягати десятків тисяч доларів, а система територіальних центрів комплектування (ТЦК) перетворилася нібито на осередок корупції.

Гончаренко заявив, що хабар для ТЦК коштує до 15 тисяч доларів

Олексій Гончаренко в ефірі телеканалу "Київ24" розкритикував роботу ТЦК та закликав до ліквідації цієї системи й створення натомість центрів рекрутингу, які працювали б за іншими стандартами.

"Найкраще було б ліквідувати систему ТЦК та створити центри рекрутингу. Є бригади, які працюють у цьому напрямку, і в них усе нормально з набором людей. А все інше відбувається шляхом "бусифікації", і це ганебно", — заявив нардеп.

Політик пояснив, що під “бусифікацією” має на увазі випадки, коли працівники ТЦК затримують чоловіків на вулиці, аби вручити повістку. За словами Гончаренка, в таких ситуаціях "відкупитися" можна за 6-8 тисяч доларів. Якщо ж людину вже доставили до самого центру комплектування, сума нібито зростає до 10-15 тисяч доларів.

"Починаючи від тисячі доларів і до 6-8 тисяч доларів, щоб вийти з бусіка. Якщо вже доїхав до ТЦК — це 8-15 тисяч доларів, щоб відпустили. Це колосальна корупція. Фактично мільярди доларів. Звичайно, хтось на цьому дуже добре наживається, тому їх ця система влаштовує", — додав Гончаренко, однак не навів доказів своїм словам.

Нардеп розповів, що багато громадян бояться повідомляти у правоохоронні органи про випадки вимагання хабарів нібито працівниками ТЦК.

