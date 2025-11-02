В Верховной Раде назвали суммы взяток для уклонения от мобилизации

Народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко заявил, что в Украине существуют неофициальные "расценки" за уклонение от мобилизации. По его словам, взятки для избежания службы в рядах ВСУ могут достигать десятков тысяч долларов, а система территориальных центров комплектования (ТЦК) превратилась якобы в центр коррупции.

Гончаренко заявил, что взятка для ТЦК стоит до 15 тысяч долларов

Алексей Гончаренко в эфире телеканала "Киев24" раскритиковал работу ТЦК и призвал к ликвидации этой системы и созданию центров рекрутинга, которые работали бы по другим стандартам.

"Лучше всего было бы ликвидировать систему ТЦК и создать центры рекрутинга. Есть бригады, которые работают в этом направлении, и у них все нормально с набором людей. А все остальное происходит по пути "бусификации", и это позорно", — заявил нардеп.

Политик объяснил, что под "бусификацией" подразумевают случаи, когда работники ТЦК задерживают мужчин на улице, чтобы вручить повестку. По словам Гончаренко, в таких ситуациях "откупиться" можно за 6-8 тысяч долларов. Если же человека уже доставили в центр комплектования, сумма якобы растет до 10-15 тысяч долларов.

"Начиная от тысячи долларов и до 6-8 тысяч долларов, чтобы выйти из бусика. Если уже доехал до ТЦК — это 8-15 тысяч долларов, чтобы отпустили. Это колоссальная коррупция. Фактически миллиарды долларов. Конечно, кто-то на этом очень хорошо наживается, поэтому их эта система устраивает", — добавил Гончаренко, однако не привел доказательств своим словам.

Нардеп рассказал, что многие граждане боятся сообщать в правоохранительные органы о случаях вымогательства взяток якобы работниками ТЦК.

