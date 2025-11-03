logo

Главная Новости Общество Скандалы "Это трэш": ТЦК оштрафовали мать четырех детей на 17 тысяч гривен
commentss НОВОСТИ Все новости

"Это трэш": ТЦК оштрафовали мать четырех детей на 17 тысяч гривен

Мать четырех детей оштрафовали на 17 тысяч гривен. Женщина-медик утверждает, что была освобождена от службы еще в 2023 году.

3 ноября 2025, 17:45
Автор:
avatar

Slava Kot

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил о случае, когда территориальный центр комплектования оштрафовал мать четырех детей на 17 тысяч гривен. По словам депутата, женщина работает медиком, но была освобождена от службы.

Штраф ТЦК. Фото из открытых источников

Штраф ТЦК. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале рассказал инцидент, когда в ТЦК выписали штраф многодетной матери.

"Это трэш. ТЦК оштрафовал мать четырех детей на 17 тысяч гривен. Женщина — медик, стоит на учете еще с 2004 года. В 2023 году ей официально написали в повестке, что она освобождена от службы из-за многодетности. А теперь вдруг — "в розыске", акт о нарушении и штрафе", — пишет нардеп.

Депутат также заявил, что во время визита женщины в ТЦК ей не разрешали покинуть помещение, заставляли подписать направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК) и угрожали еще одним штрафом на 18 тысяч гривен в случае отказа.

"А в это время дома ее ждут 4 детей. Ну что это вообще такое? Теперь эта женщина должна обжаловать штраф в суде, тратить время и деньги — вместо того, чтобы ухаживать за своими детьми", — добавил депутат.

ТЦК оштрафовал мать четырех детей на 17 тысяч гривен

ТЦК оштрафовал мать четырех детей на 17 тысяч гривен

ТЦК оштрафовал многодетную женщину на 17 тысяч гривен

ТЦК оштрафовал многодетную женщину на 17 тысяч гривен

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько штрафов ТЦК выписали в 2025 году и в каких регионах наказывают наиболее активно. По состоянию на начало октября 2025 года ТЦК выписали более 47 тысяч административных производств. Женщины получили только 98 штрафов, что составляет 0,2% от общего количества.

Также "Комментарии" писали, что нардеп Алексей Гончаренко заявил, что взятка во избежание мобилизации в Украине стоит до 15 тысяч долларов.



Источник: https://t.me/oleksiihoncharenko/50511
