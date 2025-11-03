"Это трэш": ТЦК оштрафовали мать четырех детей на 17 тысяч гривен

Рубрики
Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил о случае, когда территориальный центр комплектования оштрафовал мать четырех детей на 17 тысяч гривен. По словам депутата, женщина работает медиком, но была освобождена от службы.
Штраф ТЦК. Фото из открытых источников
Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале рассказал инцидент, когда в ТЦК выписали штраф многодетной матери.
Депутат также заявил, что во время визита женщины в ТЦК ей не разрешали покинуть помещение, заставляли подписать направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК) и угрожали еще одним штрафом на 18 тысяч гривен в случае отказа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, сколько штрафов ТЦК выписали в 2025 году и в каких регионах наказывают наиболее активно. По состоянию на начало октября 2025 года ТЦК выписали более 47 тысяч административных производств. Женщины получили только 98 штрафов, что составляет 0,2% от общего количества.
Также "Комментарии" писали, что нардеп Алексей Гончаренко заявил, что взятка во избежание мобилизации в Украине стоит до 15 тысяч долларов.