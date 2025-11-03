"Это трэш": ТЦК оштрафовали мать четырех детей на 17 тысяч гривен

Народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко сообщил о случае, когда территориальный центр комплектования оштрафовал мать четырех детей на 17 тысяч гривен. По словам депутата, женщина работает медиком, но была освобождена от службы.

Штраф ТЦК. Фото из открытых источников

Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале рассказал инцидент, когда в ТЦК выписали штраф многодетной матери.

"Это трэш. ТЦК оштрафовал мать четырех детей на 17 тысяч гривен. Женщина — медик, стоит на учете еще с 2004 года. В 2023 году ей официально написали в повестке, что она освобождена от службы из-за многодетности. А теперь вдруг — "в розыске", акт о нарушении и штрафе", — пишет нардеп.

Депутат также заявил, что во время визита женщины в ТЦК ей не разрешали покинуть помещение, заставляли подписать направление на военно-врачебную комиссию (ВЛК) и угрожали еще одним штрафом на 18 тысяч гривен в случае отказа.

"А в это время дома ее ждут 4 детей. Ну что это вообще такое? Теперь эта женщина должна обжаловать штраф в суде, тратить время и деньги — вместо того, чтобы ухаживать за своими детьми", — добавил депутат.

