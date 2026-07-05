Яке церковне свято 5 липня: три суворі заборони цього дня

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Slava Kot
5 липня православні християни в Україні вшановують пам'ять преподобного Афанасія Афонського — засновника Великої Лаври на Святій Горі Афон. Із цим днем пов'язані давні народні традиції, а також низка заборон, яких віруючі намагалися дотримуватися.
Церковне свято 5 липня. Фото з відкритих джерел
Преподобний Афанасій Афонський народився у Трапезунді в 10 столітті. Рано залишившись сиротою, він виховувався в благочестивій черниці, яка прищепила йому любов до християнської віри. Освіту здобув у Константинополі, де певний час викладав, однак згодом відмовився від світського життя й обрав шлях чернецтва.
Оселившись на Святій Горі Афон, Афанасій заснував Велику Лавру — монастир, який став одним із найважливіших духовних центрів православного світу. Він запровадив суворі правила життя для братії: вимагав дисципліни, забороняв запізнення на богослужіння, зайві розмови у храмі та недбале ставлення до монастирських обов'язків. За переказами, завдяки щирій вірі святий отримав дар зцілення. Загинув трагічно під час обвалу будівлі храму, яку оглядав разом із ченцями.
За народними віруваннями цього дня пов'язані кілька важливих заборон:
Іменини цього дня святкують Афанасій, Василь, Ганна, Варвара, Єлизавета, Сергій, Степан та Опанас.
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