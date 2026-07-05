Яке церковне свято 5 липня: три суворі заборони цього дня

5 липня православні християни в Україні вшановують пам'ять преподобного Афанасія Афонського — засновника Великої Лаври на Святій Горі Афон. Із цим днем пов'язані давні народні традиції, а також низка заборон, яких віруючі намагалися дотримуватися.

Церковне свято 5 липня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 5 липня

Преподобний Афанасій Афонський народився у Трапезунді в 10 столітті. Рано залишившись сиротою, він виховувався в благочестивій черниці, яка прищепила йому любов до християнської віри. Освіту здобув у Константинополі, де певний час викладав, однак згодом відмовився від світського життя й обрав шлях чернецтва.

Оселившись на Святій Горі Афон, Афанасій заснував Велику Лавру — монастир, який став одним із найважливіших духовних центрів православного світу. Він запровадив суворі правила життя для братії: вимагав дисципліни, забороняв запізнення на богослужіння, зайві розмови у храмі та недбале ставлення до монастирських обов'язків. За переказами, завдяки щирій вірі святий отримав дар зцілення. Загинув трагічно під час обвалу будівлі храму, яку оглядав разом із ченцями.

Що не можна робити сьогодні

За народними віруваннями цього дня пов'язані кілька важливих заборон:

- Не можна ледарювати. Вважалося, що бездіяльність цього дня може накликати фінансові труднощі та невдачі.

- Не можна виконувати важку фізичну працю. За повір'ями, це може призвести до виснаження сил і втрати душевної рівноваги.

- Не варто відкладати важливі справи на другу половину дня. Наші предки вірили, що всі значущі роботи краще завершити до обіду, адже після цього часу будь-які починання можуть виявитися невдалими.

День ангела 5 липня

Іменини цього дня святкують Афанасій, Василь, Ганна, Варвара, Єлизавета, Сергій, Степан та Опанас.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про церковний календар на 2026 рік, який містить перелік головних свят.

Також "Коментарі" писали, що вчені створили "фоторобот" Бога: як виглядає обличчя Всевишнього.