Церковний календар на 2026 рік: перелік головних свят

З вересня 2023 році Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар.

Православний календар. Ілюстративне фото

Дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів, пише видання “24 Канал”. У 2026 році основні свята віряни відзначатимуть у наступні дати: Великдень — 12 квітня, Вознесіння Господнє — 21 травня, та Різдво Христове — 25 грудня.

Багатоденні пости 2026 року

Великий піст — з 23 лютого по 11 квітня;

Петрів піст — з 8 червня по 15 червня;

Успенський піст — з 1 до 14 серпня;

Різдвяний піст — з 15 листопада до 24 грудня.

Поминальні дні (батьківські суботи) 2026 року:

У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих — поминальні батьківські суботи.

Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) -14 лютого;

Субота другого тижня Великого посту — 7 березня;

Субота третього тижня Великого посту -14 березня;

Субота четвертого тижня Великого посту — 21 березня;

Радониця — 21 квітня;

Троїцька батьківська субота — 30 травня;

Дмитрівська батьківська субота — 24 жовтня.

Перелік головних церковних свят на 2026 рік:

Січень

1 січня — святого Василія Великого, Обрізання Господнє;

5 січня — Хрещенський Святвечір. Пісний день;

6 січня — Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

12 січня — святої мучениці Тетяни;

30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

Лютий

2 лютого — Стрітення Господнє;

23 лютого — Початок Великого посту (Чистий понеділок).

Березень

25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці;

26 березня — Собор архангела Гавриїла.

Квітень

4 квітня — Лазарева субота;

5 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);

6 квітня — Святих рівноапостольних Кирила і Мефодія;

9 квітня — Чистий четвер (Страсний тиждень);

10 квітня — Велика (Страсна) п'ятниця;

11 квітня — Велика субота;

12 квітня — Великдень (для православних християн);

23 квітня — святого великомученика Юрія Переможця.

Травень

9 травня — перенесення мощей святого Миколая Чудотворця;

21 травня — Вознесіння Господнє.

31 травня — Трійця (П'ятидесятниця).

Червень

1 червня — День Святого Духа;

8 червня — Початок Петрового посту;

24 червня — Різдво Іоанна Хрестителя;

29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла;

30 червня — собор 12 апостолів.

Липень

11 липня — рівноапостольної княгині київської Ольги;

15 липня — рівноапостольного князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;

20 липня — пророка Іллі;

25 липня — Успіння праведної Анни.

Серпень

1 серпня — початок Успенського посту;

6 серпня — Преображення Господнє;

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

Вересень

8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;

14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворного хреста Господнього.

Жовтень

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці;

Листопад

8 листопада — Собор архистратига Михаїла;

21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

6 грудня — святого Миколая Чудотворця;

24 грудня — Різдвяний Святвечір;

25 грудня — Різдво Христове;

31 грудня — преподобної Меланії Римської.



