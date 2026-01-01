Церковний календар на 2026 рік: перелік головних свят

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
З вересня 2023 році Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар.
Православний календар. Ілюстративне фото
Дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів, пише видання “24 Канал”. У 2026 році основні свята віряни відзначатимуть у наступні дати: Великдень — 12 квітня, Вознесіння Господнє — 21 травня, та Різдво Христове — 25 грудня.
Великий піст — з 23 лютого по 11 квітня;
Петрів піст — з 8 червня по 15 червня;
Успенський піст — з 1 до 14 серпня;
Різдвяний піст — з 15 листопада до 24 грудня.
У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих — поминальні батьківські суботи.
Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) -14 лютого;
Субота другого тижня Великого посту — 7 березня;
Субота третього тижня Великого посту -14 березня;
Субота четвертого тижня Великого посту — 21 березня;
Радониця — 21 квітня;
Троїцька батьківська субота — 30 травня;
Дмитрівська батьківська субота — 24 жовтня.
1 січня — святого Василія Великого, Обрізання Господнє;
5 січня — Хрещенський Святвечір. Пісний день;
6 січня — Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;
12 січня — святої мучениці Тетяни;
30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.
2 лютого — Стрітення Господнє;
23 лютого — Початок Великого посту (Чистий понеділок).
25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці;
26 березня — Собор архангела Гавриїла.
4 квітня — Лазарева субота;
5 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);
6 квітня — Святих рівноапостольних Кирила і Мефодія;
9 квітня — Чистий четвер (Страсний тиждень);
10 квітня — Велика (Страсна) п'ятниця;
11 квітня — Велика субота;
12 квітня — Великдень (для православних християн);
23 квітня — святого великомученика Юрія Переможця.
9 травня — перенесення мощей святого Миколая Чудотворця;
21 травня — Вознесіння Господнє.
31 травня — Трійця (П'ятидесятниця).
1 червня — День Святого Духа;
8 червня — Початок Петрового посту;
24 червня — Різдво Іоанна Хрестителя;
29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла;
30 червня — собор 12 апостолів.
11 липня — рівноапостольної княгині київської Ольги;
15 липня — рівноапостольного князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;
20 липня — пророка Іллі;
25 липня — Успіння праведної Анни.
1 серпня — початок Успенського посту;
6 серпня — Преображення Господнє;
15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.
8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;
14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворного хреста Господнього.
1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці;
8 листопада — Собор архистратига Михаїла;
21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;
30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.
6 грудня — святого Миколая Чудотворця;
24 грудня — Різдвяний Святвечір;
25 грудня — Різдво Христове;
31 грудня — преподобної Меланії Римської.