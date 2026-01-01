logo_ukra

Церковний календар на 2026 рік: перелік головних свят
commentss НОВИНИ Всі новини

Церковний календар на 2026 рік: перелік головних свят

Перелік релігійних свят та постів: церковний календар на 2026 рік

1 січня 2026, 18:46
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

З вересня 2023 році Православна Церква України перейшла на новоюліанський календар. 

Церковний календар на 2026 рік: перелік головних свят

Православний календар. Ілюстративне фото

Дати більшості релігійних свят змістилися на 13 днів, пише видання “24 Канал”. У 2026 році основні свята віряни відзначатимуть у наступні дати: Великдень — 12 квітня, Вознесіння Господнє — 21 травня, та Різдво Христове — 25 грудня.

Багатоденні пости 2026 року

  • Великий піст — з 23 лютого по 11 квітня;

  • Петрів піст — з 8 червня по 15 червня;

  • Успенський піст — з 1 до 14 серпня;

  • Різдвяний піст — з 15 листопада до 24 грудня.

Поминальні дні (батьківські суботи) 2026 року:

У православній традиції існують спеціальні дні для вшанування пам’яті померлих — поминальні батьківські суботи.

  • Вселенська батьківська субота (м’ясопусна) -14 лютого;

  • Субота другого тижня Великого посту — 7 березня;

  • Субота третього тижня Великого посту -14 березня;

  • Субота четвертого тижня Великого посту — 21 березня;

  • Радониця — 21 квітня;

  • Троїцька батьківська субота — 30 травня;

  • Дмитрівська батьківська субота — 24 жовтня.

Перелік головних церковних свят на 2026 рік:

Січень

  • 1 січня — святого Василія Великого, Обрізання Господнє;

  • 5 січня — Хрещенський Святвечір. Пісний день;

  • 6 січня — Святе Богоявлення. Хрещення Господнє;

  • 12 січня — святої мучениці Тетяни;

  • 30 січня — трьох святих: Василія Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого.

Лютий

  • 2 лютого — Стрітення Господнє;

  • 23 лютого — Початок Великого посту (Чистий понеділок).

Березень

  • 25 березня — Благовіщення Пресвятої Богородиці;

  • 26 березня — Собор архангела Гавриїла.

Квітень

  • 4 квітня — Лазарева субота;

  • 5 квітня — Вербна неділя (Вхід Господній до Єрусалиму);

  • 6 квітня — Святих рівноапостольних Кирила і Мефодія;

  • 9 квітня — Чистий четвер (Страсний тиждень);

  • 10 квітня — Велика (Страсна) п'ятниця;

  • 11 квітня — Велика субота;

  • 12 квітня — Великдень (для православних християн);

  • 23 квітня — святого великомученика Юрія Переможця.

Травень

  • 9 травня — перенесення мощей святого Миколая Чудотворця;

  • 21 травня — Вознесіння Господнє.

  • 31 травня — Трійця (П'ятидесятниця).

Червень

  • 1 червня — День Святого Духа;

  • 8 червня — Початок Петрового посту;

  • 24 червня — Різдво Іоанна Хрестителя;

  • 29 червня — святих верховних апостолів Петра і Павла;

  • 30 червня — собор 12 апостолів.

Липень

  • 11 липня — рівноапостольної княгині київської Ольги;

  • 15 липня — рівноапостольного князя Володимира Великого, День хрещення Київської Русі;

  • 20 липня — пророка Іллі;

  • 25 липня — Успіння праведної Анни.

Серпень

  • 1 серпня — початок Успенського посту;

  • 6 серпня — Преображення Господнє;

  • 15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

  • 29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя.

Вересень

  • 8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;

  • 14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворного хреста Господнього.

Жовтень

  • 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці;

Листопад

  • 8 листопада — Собор архистратига Михаїла;

  • 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

  • 30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.

Грудень

  • 6 грудня — святого Миколая Чудотворця;

  • 24 грудня — Різдвяний Святвечір;

  • 25 грудня — Різдво Христове;

  • 31 грудня — преподобної Меланії Римської.




Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://lifestyle.24tv.ua/kalendar-tserkovnih-svyat-2026-rik-koli-budut-vidznachati-dati_n2938786
