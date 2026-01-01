Церковный календарь на 2026 год: список главных праздников

Рубрики
С сентября 2023 Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь.
Даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней, пишет издание "24 Канал". В 2026 году основные праздники верующие будут отмечать в следующие даты: Пасха – 12 апреля, Вознесение Господне – 21 мая, и Рождество Христово – 25 декабря.
Великий пост – с 23 февраля по 11 апреля;
Петров пост – с 8 июня по 15 июня;
Успенский пост – с 1 по 14 августа;
Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.
В православной традиции существуют специальные дни для памяти умерших — поминальные родительские субботы.
Вселенская родительская суббота (мясопустная) -14 февраля;
Суббота второй недели Великого поста – 7 марта;
Суббота третьей недели Великого поста –14 марта;
Суббота четвертой недели Великого поста – 21 марта;
Радоница – 21 апреля;
Троицкая родительская суббота – 30 мая;
Дмитриевская родительская суббота – 24 октября.
1 января – святого Василия Великого, Обрезание Господне;
5 января – Крещенский Сочельник. Постный день;
6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
12 января – святой мученицы Татьяны;
30 января – трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.
2 февраля – Сретение Господне;
23 февраля – Начало Великого поста (Чистый понедельник).
25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы;
26 марта – Собор архангела Гавриила.
4 апреля – Лазарева суббота;
5 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);
6 апреля – Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;
9 апреля – Чистый четверг (Страстная неделя);
10 апреля – Большая (Страстная) пятница;
11 апреля – Великая суббота;
12 апреля – Пасха (для православных христиан);
23 апреля – святого великомученика Юрия Победителя.
9 мая – перенесение мощей святого Николая Чудотворца;
21 мая – Вознесение Господне.
31 мая – Троица (Пятидесятница).
1 июня – День Святого Духа;
8 июня – Начало Петрова поста;
24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;
29 июня – святых верховных апостолов Петра и Павла;
30 июня – собор 12 апостолов.
11 июля – равноапостольной княгини киевской Ольги;
15 июля – равноапостольного князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси;
20 июля – пророка Илии;
25 июля – Успение праведной Анны.
1 августа – начало Успенского поста;
6 августа – Преображение Господне;
15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.
8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.
1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;
8 ноября – Собор архистратига Михаила;
21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;
30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.
6 декабря – святого Николая Чудотворца;
24 декабря – Рождественский сочельник;
25 декабря – Рождество Христово;
31 декабря – преподобной Мелании Римской.