Церковный календарь на 2026 год: список главных праздников

С сентября 2023 Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь.

Православный календарь. Иллюстративное фото

Даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней, пишет издание "24 Канал". В 2026 году основные праздники верующие будут отмечать в следующие даты: Пасха – 12 апреля, Вознесение Господне – 21 мая, и Рождество Христово – 25 декабря.

Многодневные посты 2026 года

Великий пост – с 23 февраля по 11 апреля;

Петров пост – с 8 июня по 15 июня;

Успенский пост – с 1 по 14 августа;

Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.

Поминальные дни (родительские субботы) 2026 года:

В православной традиции существуют специальные дни для памяти умерших — поминальные родительские субботы.

Вселенская родительская суббота (мясопустная) -14 февраля;

Суббота второй недели Великого поста – 7 марта;

Суббота третьей недели Великого поста –14 марта;

Суббота четвертой недели Великого поста – 21 марта;

Радоница – 21 апреля;

Троицкая родительская суббота – 30 мая;

Дмитриевская родительская суббота – 24 октября.

Список главных церковных праздников на 2026 год:

Январь

1 января – святого Василия Великого, Обрезание Господне;

5 января – Крещенский Сочельник. Постный день;

6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;

12 января – святой мученицы Татьяны;

30 января – трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Февраль

2 февраля – Сретение Господне;

23 февраля – Начало Великого поста (Чистый понедельник).

Март

25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы;

26 марта – Собор архангела Гавриила.

Апрель

4 апреля – Лазарева суббота;

5 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);

6 апреля – Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;

9 апреля – Чистый четверг (Страстная неделя);

10 апреля – Большая (Страстная) пятница;

11 апреля – Великая суббота;

12 апреля – Пасха (для православных христиан);

23 апреля – святого великомученика Юрия Победителя.

Май

9 мая – перенесение мощей святого Николая Чудотворца;

21 мая – Вознесение Господне.

31 мая – Троица (Пятидесятница).

Июнь

1 июня – День Святого Духа;

8 июня – Начало Петрова поста;

24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;

29 июня – святых верховных апостолов Петра и Павла;

30 июня – собор 12 апостолов.

Июль

11 июля – равноапостольной княгини киевской Ольги;

15 июля – равноапостольного князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси;

20 июля – пророка Илии;

25 июля – Успение праведной Анны.

Август

1 августа – начало Успенского поста;

6 августа – Преображение Господне;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Сентябрь

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;

Ноябрь

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь

6 декабря – святого Николая Чудотворца;

24 декабря – Рождественский сочельник;

25 декабря – Рождество Христово;

31 декабря – преподобной Мелании Римской.



