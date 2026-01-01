logo

Церковный календарь на 2026 год: список главных праздников
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный календарь на 2026 год: список главных праздников

Список религиозных праздников и постов: церковный календарь на 2026 год

1 января 2026, 18:46
С сентября 2023 Православная Церковь Украины перешла на новоюлианский календарь.

Церковный календарь на 2026 год: список главных праздников

Православный календарь. Иллюстративное фото

Даты большинства религиозных праздников сместились на 13 дней, пишет издание "24 Канал". В 2026 году основные праздники верующие будут отмечать в следующие даты: Пасха – 12 апреля, Вознесение Господне – 21 мая, и Рождество Христово – 25 декабря.

Многодневные посты 2026 года

  • Великий пост – с 23 февраля по 11 апреля;

  • Петров пост – с 8 июня по 15 июня;

  • Успенский пост – с 1 по 14 августа;

  • Рождественский пост – с 15 ноября по 24 декабря.

Поминальные дни (родительские субботы) 2026 года:

В православной традиции существуют специальные дни для памяти умерших — поминальные родительские субботы.

  • Вселенская родительская суббота (мясопустная) -14 февраля;

  • Суббота второй недели Великого поста – 7 марта;

  • Суббота третьей недели Великого поста –14 марта;

  • Суббота четвертой недели Великого поста – 21 марта;

  • Радоница – 21 апреля;

  • Троицкая родительская суббота – 30 мая;

  • Дмитриевская родительская суббота – 24 октября.

Список главных церковных праздников на 2026 год:

Январь

  • 1 января – святого Василия Великого, Обрезание Господне;

  • 5 января – Крещенский Сочельник. Постный день;

  • 6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;

  • 12 января – святой мученицы Татьяны;

  • 30 января – трех святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Февраль

  • 2 февраля – Сретение Господне;

  • 23 февраля – Начало Великого поста (Чистый понедельник).

Март

  • 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы;

  • 26 марта – Собор архангела Гавриила.

Апрель

  • 4 апреля – Лазарева суббота;

  • 5 апреля – Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим);

  • 6 апреля – Святых равноапостольных Кирилла и Мефодия;

  • 9 апреля – Чистый четверг (Страстная неделя);

  • 10 апреля – Большая (Страстная) пятница;

  • 11 апреля – Великая суббота;

  • 12 апреля – Пасха (для православных христиан);

  • 23 апреля – святого великомученика Юрия Победителя.

Май

  • 9 мая – перенесение мощей святого Николая Чудотворца;

  • 21 мая – Вознесение Господне.

  • 31 мая – Троица (Пятидесятница).

Июнь

  • 1 июня – День Святого Духа;

  • 8 июня – Начало Петрова поста;

  • 24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;

  • 29 июня – святых верховных апостолов Петра и Павла;

  • 30 июня – собор 12 апостолов.

Июль

  • 11 июля – равноапостольной княгини киевской Ольги;

  • 15 июля – равноапостольного князя Владимира Великого, День крещения Киевской Руси;

  • 20 июля – пророка Илии;

  • 25 июля – Успение праведной Анны.

Август

  • 1 августа – начало Успенского поста;

  • 6 августа – Преображение Господне;

  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

  • 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя.

Сентябрь

  • 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

  • 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь

  • 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы;

Ноябрь

  • 8 ноября – Собор архистратига Михаила;

  • 21 ноября – Введение в храм Пресвятой Богородицы;

  • 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь

  • 6 декабря – святого Николая Чудотворца;

  • 24 декабря – Рождественский сочельник;

  • 25 декабря – Рождество Христово;

  • 31 декабря – преподобной Мелании Римской.




