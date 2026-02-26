Вчені створили "фоторобот" Бога: як виглядає обличчя Всевишнього (ФОТО)

Як виглядає Бог? Це питання століттями хвилює віруючих, художників, вчених і богословів. Та вперше вчені спробували дати на нього відповідь не через теологію, а через психологію. Дослідники з Університет Північної Кароліни в Чапел-Гілл провели експеримент, у якому реконструювали "середнє" обличчя Бога на основі уявлень американських християн.

Частина фрески "Створення Адама" Мікеланджело Буонарроті

Дослідження, опубліковане в журналі PLOS One, охопило 511 респондентів, які ідентифікували себе як християни. Учасникам показували сотні пар облич з різними рисами, зокрема віком, виразом, кольором шкіри, рівнем "м’якості" чи "суворості". Щоразу учасників просили вибрати, яке з двох зображень найбільше нагадує те, яке, на їхню думку, виглядало як християнське божество. На основі тисяч таких виборів психологи створили узагальнений портрет Бога.

Попри поширений у масовій культурі образ суворого сивочолого старця, реконструйоване обличчя Бога виявилося молодшим і більш жіночним. Водночас більшість учасників погодилися, що Бог виглядає, як чоловік. Інші риси значно варіювалися залежно від віку, етнічного походження та політичних поглядів опитаних.

Вчені створили "фоторобот" Бога

Більш консервативні респонденти частіше обирали образ Бога з виразно європеоїдними рисами та "могутнішою" зовнішністю. Натомість ліберально налаштовані учасники схилялися до м’якших, більш жіночних і "турботливих" рис.

Дослідники Джошуа Конрад Джексон, Ніл Хестер і Курт Грей пояснюють це явищем егоцентричного упередження.

"Старші учасники бачили старшого Бога, привабливіші учасники бачили привабливішого Бога, а афроамериканці бачили дещо більш афроамериканського Бога. Люди часто проектують свої переконання та риси на інших, і наше дослідження показує, що зовнішність Бога нічим не відрізняється – люди вірять у Бога, який не лише думає, як вони, але й виглядає, як вони", — пояснює Грей.

Як зауважують вчені, таким чином дослідження відкриває не стільки "обличчя Бога", скільки глибини людської психології.

