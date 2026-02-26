Ученые создали "фоторобот" Бога: как выглядит лицо Всевышнего (ФОТО)

Как выглядит Бог? Этот вопрос веками волнует верующих, художников, ученых и богословов. Но впервые ученые попытались дать на него ответ не через теология, а через психологию. Исследователи из Университета Северной Каролины в Чапел-Гилл провели эксперимент, в котором реконструировали "среднее" лицо Бога на основе представлений американских христиан.

Часть фрески "Создание Адама" Микеланджело Буонарроти

Исследование, опубликованное в журнале PLOS One, охватило 511 респондентов, идентифицировавших себя как христиане. Участникам показывали сотни пар лиц с разными чертами, в том числе возрастом, выражением, цветом кожи, уровнем "мягкости" или "строгости". Каждый раз участников просили выбрать, какое из двух изображений больше всего напоминает то, которое, по их мнению, выглядело как христианское божество. На основе тысяч таких выборов психологи создали обобщенный портрет Бога.

Несмотря на распространенный в массовой культуре образ сурового седовласого старца, реконструированное лицо Бога оказалось младшим и более женственным. В то же время большинство участников согласились, что Бог выглядит как мужчина. Другие черты значительно варьировались в зависимости от возраста, этнического происхождения и взглядов опрошенных.

Ученые создали "фоторобот" Бога

Более консервативные респонденты чаще выбирали образ Бога с отчетливо европеоидными чертами и более "мощной" внешностью. Зато либерально настроенные участники склонялись к более мягким, более женственным и "заботливым" чертам.

Исследователи Джошуа Конрад Джексон, Нил Хестер и Курт Грей объясняют это явлением эгоцентрического предубеждения.

"Старшие участники видели старшего Бога, более привлекательные участники видели более привлекательного Бога, а афроамериканцы видели несколько более афроамериканского Бога. Люди часто проектируют свои убеждения и черты других, и наше исследование показывает, что внешность Бога ничем не отличается – люди верят в Бога, который не только думает, как они, но и выглядит, как они", — объясняет Грей.

Как отмечают ученые, таким образом исследование открывает не столько "лицо Бога", сколько глубины человеческой психологии.

