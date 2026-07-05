logo

BTC/USD

62733

ETH/USD

1760.7

USD/UAH

44.57

EUR/UAH

51.02

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Какой церковный праздник 5 июля: три суровых запрета в этот день
commentss НОВОСТИ Все новости

Какой церковный праздник 5 июля: три суровых запрета в этот день

5 июля православные чтят преподобного Афанасия Афонского. Узнайте, что нельзя делать сегодня и кто празднует День Ангела.

5 июля 2026, 07:05
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

5 июля православные христиане в Украине чтят память преподобного Афанасия Афонского – основателя Великой Лавры на Святой Горе Афон. С этим днем связаны давние народные традиции, а также ряд запретов, которые верующие пытались соблюдать.

Какой церковный праздник 5 июля: три суровых запрета в этот день

Церковный праздник 5 июля. Фото из открытых источников

Церковный праздник 5 июля

Преподобный Афанасий Афонский родился в Трапезунде в 10 веке. Рано оставшись сиротой, он воспитывался в благочестивой монахине, привившей ему любовь к христианской вере. Образование получил в Константинополе, где некоторое время преподавал, однако впоследствии отказался от светской жизни и избрал путь монашества.

Поселившись на Святой Горе Афон, Афанасий основал Великую Лавру – монастырь, ставший одним из важнейших духовных центров православного мира. Он ввел строгие правила жизни для братии: требовал дисциплины, запрещал опоздание на богослужение, лишние разговоры в храме и небрежное отношение к монастырским обязанностям. По преданию, благодаря искренней вере святой получил дар исцеления. Погиб трагически во время обрушения здания храма, осматриваемого вместе с монахами.

Что нельзя делать сегодня

За народными верованиями в этот день связано несколько важных запретов:

  • — Нельзя бездельничать. Считалось, что бездействие в этот день может повлечь за собой финансовые трудности и неудачи.
  • — Нельзя выполнять тяжелый физический труд. По поверьям, это может привести к истощению сил и потере душевного равновесия.
  • — Не стоит откладывать важные дела на вторую половину дня. Наши предки верили, что все значимые роботы лучше завершить к обеду, ведь после этого времени любые начинания могут оказаться неудачными.

День ангела 5 июля

Именины в этот день празднуют Афанасий, Василий, Анна, Варвара, Елизавета, Сергей, Степан и Афанасий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном календаре на 2026 год, содержащем перечень главных праздников.

Также "Комментарии" писали, что ученые создали "фоторобот" Бога: как выглядит лицо Всевышнего.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости