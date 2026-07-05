Какой церковный праздник 5 июля: три суровых запрета в этот день

5 июля православные христиане в Украине чтят память преподобного Афанасия Афонского – основателя Великой Лавры на Святой Горе Афон. С этим днем связаны давние народные традиции, а также ряд запретов, которые верующие пытались соблюдать.

Церковный праздник 5 июля. Фото из открытых источников

Церковный праздник 5 июля

Преподобный Афанасий Афонский родился в Трапезунде в 10 веке. Рано оставшись сиротой, он воспитывался в благочестивой монахине, привившей ему любовь к христианской вере. Образование получил в Константинополе, где некоторое время преподавал, однако впоследствии отказался от светской жизни и избрал путь монашества.

Поселившись на Святой Горе Афон, Афанасий основал Великую Лавру – монастырь, ставший одним из важнейших духовных центров православного мира. Он ввел строгие правила жизни для братии: требовал дисциплины, запрещал опоздание на богослужение, лишние разговоры в храме и небрежное отношение к монастырским обязанностям. По преданию, благодаря искренней вере святой получил дар исцеления. Погиб трагически во время обрушения здания храма, осматриваемого вместе с монахами.

Что нельзя делать сегодня

За народными верованиями в этот день связано несколько важных запретов:

— Нельзя бездельничать. Считалось, что бездействие в этот день может повлечь за собой финансовые трудности и неудачи.

— Нельзя выполнять тяжелый физический труд. По поверьям, это может привести к истощению сил и потере душевного равновесия.

— Не стоит откладывать важные дела на вторую половину дня. Наши предки верили, что все значимые роботы лучше завершить к обеду, ведь после этого времени любые начинания могут оказаться неудачными.

День ангела 5 июля

Именины в этот день празднуют Афанасий, Василий, Анна, Варвара, Елизавета, Сергей, Степан и Афанасий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о церковном календаре на 2026 год, содержащем перечень главных праздников.

Также "Комментарии" писали, что ученые создали "фоторобот" Бога: как выглядит лицо Всевышнего.