Велике церковне свято 7 червня: три суворі заборони цього дня

7 червня православні християни в Україні відзначають Неділю Всіх Святих — це одне з найважливіших свят церковного календаря, яке завершує цикл святкувань після Великодня та Трійці. Цього дня віряни згадують усіх святих, відомих і невідомих, які своїм життям стали прикладом віри, жертовності та служіння Богові.

Церковне свято 7 червня. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 7 червня

Свято Неділі Всіх Святих щороку припадає на першу неділю після П’ятидесятниці та має особливе значення для православної традиції. У храмах проводять урочисті богослужіння, а віряни моляться про здоров’я, мир і заступництво святих покровителів.

За церковним вченням, Неділя Всіх Святих нагадує, що шлях до святості відкритий для кожної людини через добрі справи, молитву та життя за християнськими цінностями. Саме тому цей день вважається символом духовного оновлення та підбиття підсумків великого святкового періоду після Великодня.

В українській традиції на свято прийнято відвідувати церкву всією родиною, ставити свічки за здоров’я близьких та згадувати померлих родичів добрим словом.

Що не можна робити сьогодні

З Неділею Всіх Святих пов’язані народні застереження, яких багато українців дотримуються й сьогодні. Зокрема сьогодні не можна:

Виконувати важку фізичну працю, працювати на городі, займатися будівництвом чи заготівлею дров. День радять присвятити молитві, відпочинку та спілкуванню з родиною.

Відмовляти у допомозі тим, хто її потребує. У народі вірили, що байдужість цього дня може обернутися відсутністю підтримки у складний момент.

Позичати гроші. За давніми повір’ями, разом із грошима людина може віддати власний достаток і фінансову удачу.

Хто святкує іменини 7 червня

7 червня День ангела відзначають Антон, Афанасій, Богдан, Валентин, Василь, Віктор, Володимир, Гнат, Григорій, Іван, Лев, Михайло, Микола, Олександр, Павло, Петро, Степан, Тарас, Валерія, Зінаїда, Марія та Сюзанна.

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