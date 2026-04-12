Що насправді вбило Ісуса Христа: медики назвали причину смерті

Причина смерті Ісуса Христа протягом століть залишається предметом дискусій не лише серед теологів, а й серед медиків. Сучасні наукові дослідження намагаються пояснити фізіологічні процеси, які могли призвести до загибелі біблійної постаті під час розп’яття.

Одне з найвідоміших досліджень щодо причин смерті Ісуса було опубліковане у Journal of the American Medical Association ще у 1986 році. Його автори дійшли висновку, що основною причиною смерті могла бути асфіксія, тобто задуха. За їхніми даними, положення тіла на хресті ускладнювало дихання. Через це м’язи грудної клітки не могли нормально працювати, що призводило до нестачі кисню, накопичення вуглекислого газу та критичних змін в організмі.

Однак, не всі науковці погоджуються з цією версією. Американський лікар Джозеф Бержерон припускає, що Ісус не міг померти від задухи, адже, згідно з біблійними описами, він до останнього залишався при свідомості та міг говорити. На його думку, більш імовірною причиною був геморагічний шок спричинений критичною втратою крові внаслідок численних поранень.

Цю позицію підтримує і хірург Тімоті Міллеа. Він зазначає, що втрата понад 40% крові є смертельною для людини. Як непрямий доказ наводять і Туринську плащаницю, на якій зафіксовано значну кількість крові.

У підсумку більшість дослідників сходяться на думці, що смерть Ісуса була спричинена поєднанням факторів, як задухи, так і масивної крововтрати. Такий висновок узгоджується як із медичними знаннями, так і з описами подій у Євангелії.

