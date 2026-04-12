Что на самом деле убило Иисуса Христа: медики назвали причину смерти

Причина смерти Иисуса Христа на протяжении веков остается предметом дискуссий не только теологов, но и медиков. Современные научные исследования пытаются объяснить физиологические процессы, которые могли привести к гибели библейской фигуры во время распятия.

Одно из самых известных исследований причин смерти Иисуса было опубликовано в Journal of the American Medical Association еще в 1986 году. Его авторы пришли к выводу, что основной причиной смерти могла быть асфиксия, то есть удушье. По их данным, положение тела на кресте затрудняло дыхание. Из-за этого мышцы грудной клетки не могли нормально работать, что приводило к недостатку кислорода, накоплению углекислого газа и критическим изменениям в организме.

Однако не все ученые согласны с этой версией. Американский врач Джозеф Бержерон предполагает, что Иисус не мог умереть от удушья, ведь, согласно библейским описаниям, он до последнего оставался в сознании и мог говорить. По его мнению, более вероятной причиной был геморрагический шок, вызванный критической потерей крови вследствие многочисленных ранений.

Эту позицию поддерживает и хирург Тимоти Миллеа. Он отмечает, что потеря более 40% крови смертельна для человека. В качестве косвенного доказательства приводят и Туринскую плащаницу, на которой зафиксировано значительное количество крови.

В итоге большинство исследователей сходятся во мнении, что смерть Иисуса была вызвана сочетанием факторов как удушья, так и массивной кровопотери. Такое заключение согласовывается как с медицинскими знаниями, так и с описаниями событий в Евангелии.

