Большой церковный праздник 7 июня: три суровых запрета в этот день

7 июня православные христиане в Украине отмечают Воскресенье Всех Святых – это один из важнейших праздников церковного календаря, завершающий цикл празднований после Пасхи и Троицы. В этот день верующие вспоминают всех святых, известных и неизвестных, которые своей жизнью стали примером веры, жертвенности и служения Богу.

Церковный праздник 7 июня. Фото из открытых источников

Церковный праздник 7 июня

Праздник Воскресения Всех Святых каждый год приходится на первое воскресенье после Пятидесятницы и имеет особое значение для православной традиции. В храмах проводят торжественные богослужения, а верующие молятся о здоровье, мире и покровительстве святых покровителей.

По церковному учению, Воскресенье Всех Святых напоминает, что путь к святости открыт для каждого человека через добрые дела, молитву и жизнь по христианским ценностям. Именно поэтому этот день считается символом духовного обновления и подведения итогов великого праздничного периода после Пасхи.

В украинской традиции в праздник принято посещать церковь всей семьей, ставить свечи за здоровье близких и вспоминать умерших родственников добрым словом.

Что нельзя делать сегодня

С Воскресением Всех Святых связаны народные оговорки, которые многие украинцы соблюдают и сегодня. В частности, сегодня нельзя:

Выполнять тяжелый физический труд, работать в огороде, заниматься строительством или заготовкой дров. День советуют посвятить молитве, отдыху и общению с семьей.

Отказывать в помощи нуждающимся. В народе верили, что безразличие этого дня может обернуться отсутствием поддержки в сложный момент.

Одалживать деньги. По давним поверьям, вместе с деньгами человек может отдать свой достаток и финансовую удачу.

Кто празднует именины 7 июня

7 июня День ангела отмечают Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария и Сюзанна.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за время войны в Украине стало меньше православных.

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