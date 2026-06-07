Большой церковный праздник 7 июня: три суровых запрета в этот день

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Slava Kot
7 июня православные христиане в Украине отмечают Воскресенье Всех Святых – это один из важнейших праздников церковного календаря, завершающий цикл празднований после Пасхи и Троицы. В этот день верующие вспоминают всех святых, известных и неизвестных, которые своей жизнью стали примером веры, жертвенности и служения Богу.
Церковный праздник 7 июня. Фото из открытых источников
Праздник Воскресения Всех Святых каждый год приходится на первое воскресенье после Пятидесятницы и имеет особое значение для православной традиции. В храмах проводят торжественные богослужения, а верующие молятся о здоровье, мире и покровительстве святых покровителей.
По церковному учению, Воскресенье Всех Святых напоминает, что путь к святости открыт для каждого человека через добрые дела, молитву и жизнь по христианским ценностям. Именно поэтому этот день считается символом духовного обновления и подведения итогов великого праздничного периода после Пасхи.
В украинской традиции в праздник принято посещать церковь всей семьей, ставить свечи за здоровье близких и вспоминать умерших родственников добрым словом.
С Воскресением Всех Святых связаны народные оговорки, которые многие украинцы соблюдают и сегодня. В частности, сегодня нельзя:
7 июня День ангела отмечают Антон, Афанасий, Богдан, Валентин, Василий, Виктор, Владимир, Игнат, Григорий, Иван, Лев, Михаил, Николай, Александр, Павел, Петр, Степан, Тарас, Валерия, Зинаида, Мария и Сюзанна.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что за время войны в Украине стало меньше православных.
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