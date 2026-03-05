За час війни в Україні поменшало православних: українці змінюють релігійну ідентичність

За роки війни в Україні відбулися помітні зміни у релігійній самоідентифікації громадян. Частка людей, які вважають себе православними, суттєво зменшилася. Про це свідчать результати нового соціологічного дослідження, оприлюдненого Центром Разумкова.

Частка православних в Україні впала з 70% до 58%: нові дані Центру Разумкова

Згідно з даними дослідників, якщо у 2014 році до православних себе відносили 70% українців, то у 2025 році цей показник знизився до 58%. Водночас за цей період помітно зросла частка громадян, які ідентифікують себе з греко-католицькою церквою — з 8% до 12%.

Соціологи також відзначають зростання кількості людей, які не пов’язують себе з конкретною конфесією, але все ж вважають себе віруючими. У 2025 році близько 10% опитаних назвали себе "просто християнами", не уточнюючи конфесійну належність.

Окрім цього, 3% респондентів віднесли себе до протестантів, 1% — до римо-католиків, а 0,4% — до представників інших релігійних традицій. Водночас 15,5% опитаних заявили, що не належать до жодного релігійного віросповідання.

Аналітики підкреслюють, що релігійна самоідентифікація в Україні має чітко виражені регіональні особливості. Найбільша частка православних зафіксована у Центральному регіоні, де до цієї конфесії себе відносять 67% мешканців.

На Півдні України православними назвали себе 61% респондентів, а на Сході — 56%. Натомість Захід України демонструє іншу релігійну структуру: тут частка православних становить 45%, тоді як 40% жителів регіону ідентифікують себе як греко-католики.

Для порівняння, в інших регіонах України частка греко-католиків залишається значно меншою — від 0,4% до 2,5%.

Експерти зазначають, що зміни у релігійній структурі суспільства можуть бути пов’язані як із суспільними трансформаціями, спричиненими війною, так і з процесами переосмислення ідентичності, які відбуваються в українському суспільстві протягом останнього десятиліття.

