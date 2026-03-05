За время войны в Украине стало меньше православных: украинцы меняют религиозную идентичность

За годы войны в Украине произошли заметные изменения религиозной самоидентификации граждан. Доля людей, считающих себя православными, существенно снизилась. Об этом свидетельствуют результаты нового социологического исследования, обнародованного Центром Разумкова .

Доля православных в Украине упала с 70% до 58%: новые данные Центра Разумкова

Согласно данным исследователей, если в 2014 году к православным себя относили 70% украинцев , то в 2025 году этот показатель снизился до 58% . В то же время, за этот период заметно возросла доля граждан, идентифицирующих себя с греко-католической церковью — с 8% до 12% .

Социологи также отмечают рост количества людей, не связывающих себя с конкретной конфессией, но все же считающих себя верующими. В 2025 году около 10% опрошенных назвали себя "просто христианами" , не уточняя конфессиональную принадлежность.

Кроме того, 3% респондентов отнесли себя к протестантам , 1% — к римо-католикам , а 0,4% — к представителям других религиозных традиций . В то же время 15,5% опрошенных заявили, что не принадлежат ни к одному религиозному вероисповеданию .

Аналитики подчеркивают, что религиозная самоидентификация в Украине имеет четко выраженные региональные особенности . Наибольшая часть православных зафиксирована в Центральном регионе , где к этой конфессии себя относят 67% жителей .

На Юге Украины православными назвали себя 61% респондентов , а на Востоке — 56% . Запад Украины демонстрирует другую религиозную структуру: здесь доля православных составляет 45% , тогда как 40% жителей региона идентифицируют себя как греко-католики .

Для сравнения, в других регионах Украины доля греко-католиков остается значительно меньше – от 0,4% до 2,5% .

Эксперты отмечают, что изменения в религиозной структуре общества могут быть связаны как с общественными трансформациями, вызванными войной , так и с процессами переосмысления идентичности, которые происходят в украинском обществе за последнее десятилетие.

