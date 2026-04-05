Велике церковне свято 5 квітня: три суворі заборони цього дня

5 квітня 2026 року християни в Україні відзначають одне з найважливіших свят церковного календаря — Вербну неділю, або Вхід Господній до Єрусалима. Це свято припадає за тиждень до Великодня та відкриває Страсний тиждень, тобто період духовної підготовки до головного християнського свята. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Вербна неділя. Фото з відкритих джерел

Церковне свято 5 квітня

Вербна неділя символізує урочистий вхід Ісуса Христа до Єрусалима. Згідно з біблійною традицією, люди зустрічали його пальмовими гілками, вітаючи вигуками "осанна". Оскільки в Україні пальми не ростуть, їх символом стала верба, яка є першим деревом, що розквітає навесні. Саме тому віряни приносять до храмів гілочки верби, щоб освятити їх під час богослужіння.

Освячена верба вважається символом життя, оновлення та Божого благословення. В Україні з нею пов’язані давні народні традиції. Зокрема, після служби рідних легенько торкаються гілочками верби, промовляючи: "Не я б’ю — верба б’є". Вважається, що цей обряд приносить здоров’я та силу.

5 квітня 2026 року також відзначають католицький Великдень. У цей день святкують католики, протестанти та деякі інші церкви. Православні та греко-католики відзначають Великдень цього року 12 квітня.

Що не можна робити у Вербну неділю

У народній та церковній традиції цей день вважається святковим і духовним, тому існує кілька важливих заборон. Три головні заборони сьогодні:

- Не можна займатися важкою фізичною працею. У цей день рекомендують відкласти польові роботи, зокрема копання, посадку або посів.

- Не можна займатися хатніми справами. Прибирання, прання чи шиття традиційно вважають небажаними, адже свято слід присвятити молитві та родині.

- Не можна відмовляти в допомозі. Вербна неділя вважається днем добрих справ. За народними віруваннями, щедрість і допомога ближнім цього дня повертаються сторицею.

Хто святкує іменини сьогодні

Іменини 5 квітня відзначають Олексій, Микола, Георгій, Марк, Платон та Семен.

