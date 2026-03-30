Вербна неділя та Великдень: церковний календар на квітень

Кречмаровская Наталия
У квітні віряни відзначатимуть декілька великих православних свят. Це і Вербна неділя (урочистий Вхід Господній до Єрусалима), і головне свято християнського календаря — Світле Воскресіння Христове. Також у квітні завершується Великий піст та буде поминальний тиждень.
Великдень. Ілюстративне фото
Вербна неділя — це шоста неділя Великого посту. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос за кілька днів до своєї смерті в'їхав до Єрусалима на молодому віслюку. Головною традицією є освячення верби в церкві. Освячені гілочки приносять додому. Існує давній звичай легенько постукувати рідних вербою зі словами: “Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень!” Вважається, що це приносить здоров’я, силу та добробут. Освячену вербу зберігають біля ікон або ставлять у вазу. Вона служить оберегом оселі протягом року.
Страсна п’ятниця — для православних християн це найглибший та найтрагічніший день року. Цього дня, який у 2026 році припадає на 10 квітня, Церква згадує страждання та розп’яття Ісуса Христа. Своєю жертвою на Голгофі Христос, за християнським ученням, спокутував гріхи людства.
1.04 — прп. Геронтія, канонарха Києво-Печерського.
2.04 — прп. Тита, чудотворця.
3.04 — прп. Никити, сповідника.
4.04 — Лазарева субота, воскресіння праведного Лазаря, прп. Йосипа Багатостраждального Києво-Печерського.
5.04 — Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя), сщмч. Агафопода, диякона, Феодула, читця, та інших.
6.04 — початок Страсного тижня, Великий понеділок, свт. Мефодія, архієп. Моравського.
7.04 — Великий вівторок, прп. Георгія, сповідника, митрополита Мітіленського.
8.04 — Велика середа, прп. Руфа, пустельника Києво-Печерського, свт. Нифонта Києво-Печерського, єп. Новгородського.
9.04 — Великий четвер (Чистий четвер), спомин Таємної вечері, мч. Євпсихія.
10.04 — Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця), спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа, блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).
11.04 — Велика субота, сщмч. Антипа, єпископа Пергама Асійського.
12.04 — Світле Воскресіння Христове, Великдень, прп. Василія, сповідника, єп. Парійського.
13.04 — початок великоднього тижня, Світлий понеділок, сщмч. Артемона, пресвітера Лаодикійського.
14.04 — Світлий вівторок, Іверської ікони Богородиці, мчч. Антонія, Іоана та Євстафія Литовських.
15.04 — Світла середа, Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері, блг. вел. кн. Мстислава Володимировича.
16.04 — Світлий четвер, Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері.
17.04 — Світла п'ятниця, ікони Богородиці "Животворне джерело".
18.04 — Світла субота, прп. Іоана Солунського.
19.04 — Антипасха, ап. Фоми.
20.04 — Проводи, поминання померлих, прп. Феодора Трихіни.
21.04 — сщмч. Януарія, єп. та інших.
22.04 — прп. Феодора Секіота.
23.04 — вмч. Юрія Переможця.
24.04 — прп. Сави Києво-Печерського, прп. Олексія, затворника Києво-Печерського, Молченської ікони Богородиці.
25.04 — ап. і єв. Марка.
26.04 — свв. жінок-мироносиць, Львівської ікони Богородиці.
27.04 — прп. Стефана, ігумена Києво-Печерського, єп. Володимирського.
28.04 — апп. із 70-ти Ясона та Сосипатра.
29.04 — дев'ять мучеників Кізіцьких.
30.04 — ап. Якова.
