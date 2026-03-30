Вербна неділя та Великдень: церковний календар на квітень

У квітні віряни відзначатимуть декілька великих православних свят. Це і Вербна неділя (урочистий Вхід Господній до Єрусалима), і головне свято християнського календаря — Світле Воскресіння Христове. Також у квітні завершується Великий піст та буде поминальний тиждень.

Вербна неділя — це шоста неділя Великого посту. Згідно з Євангелієм, Ісус Христос за кілька днів до своєї смерті в'їхав до Єрусалима на молодому віслюку. Головною традицією є освячення верби в церкві. Освячені гілочки приносять додому. Існує давній звичай легенько постукувати рідних вербою зі словами: “Не я б’ю — верба б’є, за тиждень Великдень!” Вважається, що це приносить здоров’я, силу та добробут. Освячену вербу зберігають біля ікон або ставлять у вазу. Вона служить оберегом оселі протягом року.

Страсна п’ятниця — для православних християн це найглибший та найтрагічніший день року. Цього дня, який у 2026 році припадає на 10 квітня, Церква згадує страждання та розп’яття Ісуса Христа. Своєю жертвою на Голгофі Христос, за християнським ученням, спокутував гріхи людства.

Повний церковний календар на квітень 2026 року:

1.04 — прп. Геронтія, канонарха Києво-Печерського.

2.04 — прп. Тита, чудотворця.

3.04 — прп. Никити, сповідника.

4.04 — Лазарева субота, воскресіння праведного Лазаря, прп. Йосипа Багатостраждального Києво-Печерського.

5.04 — Вхід Господній до Єрусалима (Вербна неділя), сщмч. Агафопода, диякона, Феодула, читця, та інших.

6.04 — початок Страсного тижня, Великий понеділок, свт. Мефодія, архієп. Моравського.

7.04 — Великий вівторок, прп. Георгія, сповідника, митрополита Мітіленського.

8.04 — Велика середа, прп. Руфа, пустельника Києво-Печерського, свт. Нифонта Києво-Печерського, єп. Новгородського.

9.04 — Великий четвер (Чистий четвер), спомин Таємної вечері, мч. Євпсихія.

10.04 — Велика п'ятниця (Страсна п'ятниця), спомин святих спасительних страстей Господа нашого Ісуса Христа, блг. гетьмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

11.04 — Велика субота, сщмч. Антипа, єпископа Пергама Асійського.

12.04 — Світле Воскресіння Христове, Великдень, прп. Василія, сповідника, єп. Парійського.

13.04 — початок великоднього тижня, Світлий понеділок, сщмч. Артемона, пресвітера Лаодикійського.

14.04 — Світлий вівторок, Іверської ікони Богородиці, мчч. Антонія, Іоана та Євстафія Литовських.

15.04 — Світла середа, Вишгородської (Володимирської) ікони Божої Матері, блг. вел. кн. Мстислава Володимировича.

16.04 — Світлий четвер, Іллінсько-Чернігівської ікони Божої Матері.

17.04 — Світла п'ятниця, ікони Богородиці "Животворне джерело".

18.04 — Світла субота, прп. Іоана Солунського.

19.04 — Антипасха, ап. Фоми.

20.04 — Проводи, поминання померлих, прп. Феодора Трихіни.

21.04 — сщмч. Януарія, єп. та інших.

22.04 — прп. Феодора Секіота.

23.04 — вмч. Юрія Переможця.

24.04 — прп. Сави Києво-Печерського, прп. Олексія, затворника Києво-Печерського, Молченської ікони Богородиці.

25.04 — ап. і єв. Марка.

26.04 — свв. жінок-мироносиць, Львівської ікони Богородиці.

27.04 — прп. Стефана, ігумена Києво-Печерського, єп. Володимирського.

28.04 — апп. із 70-ти Ясона та Сосипатра.

29.04 — дев'ять мучеників Кізіцьких.

30.04 — ап. Якова.

