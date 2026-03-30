Вербное воскресенье и Пасха: церковный календарь на апрель
Вербное воскресенье и Пасха: церковный календарь на апрель

Какие православные праздники приходятся на апрель 2026 года

30 марта 2026, 13:11
Кречмаровская Наталия

В апреле верующие будут отмечать несколько больших православных праздников. Это и Вербное воскресенье (торжественный Вход Господень в Иерусалим), и главный праздник христианского календаря – Светлое Воскресение Христово. Также в апреле завершается Великий пост и будет поминальная неделя.

Вербное воскресенье – это шестое воскресенье Великого поста. Согласно Евангелию, Иисус Христос за несколько дней до своей смерти въехал в Иерусалим на молодом осле. Главной традицией является освящение вербы в церкви. Освященные веточки приносят домой. Существует давний обычай легонько постукивать родных вербой со словами: "Не я бью — верба бьет, через неделю Пасха!" Считается, что это приносит здоровье, силу и благополучие. Освященную вербу хранят у икон или ставят в вазу. Она служит оберегом дома в течение года.

Страстная пятница – для православных христиан это самый глубокий и трагический день года. В этот день, который в 2026 году выпадает на 10 апреля, Церковь вспоминает страдания и распятие Иисуса Христа. Своей жертвой на Голгофе Христос, по христианскому учению, искупил грехи человечества.

Полный церковный календарь на апрель 2026 года:

  • 1.04 – прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.

  • 2.04 – прп. Тита, чудотворца.

  • 3.04 – прп. Никиты, исповедника.

  • 4.04 – Лазарева суббота, воскресение праведного Лазаря, прп. Иосифа Многострадального Киево-Печерского.

  • 5.04 – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и других.

  • 6.04 – начало Страстной недели, Великий понедельник, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.

  • 7.04 – Великий вторник, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

  • 8.04 – Великая среда, прп. Руфа, отшельника Киево-Печерского, свящ. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.

  • 9.04 – Великий четверг (Чистый четверг), воспоминание Тайного ужина, мч. Евпсихия.

  • 10.04 – Великая пятница (Страстная пятница), воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, блг. гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

  • 11.04 – Великая суббота, сщмч. Антипа, епископа Пергама Ассийского.

  • 12.04 – Светлое Воскресение Христово, Пасха, прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.

  • 13.04 – начало пасхальной недели, Светлый понедельник, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.

  • 14.04 – Светлый вторник, Иверской иконы Богородицы, мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.

  • 15.04 – Светлая среда, Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.

  • 16.04 – Светлый четверг, Ильино-Черниговская икона Божией Матери.

  • 17.04 – Светлая пятница, иконы Богородицы "Животворный источник".

  • 18.04 – Светлая суббота, прп. Иоанна Солунского.

  • 19.04 – Антипасха, ап. Фомы.

  • 20.04 – Проводы, поминовение умерших, прп. Феодора Трихины.

  • 21.04 – сщмч. Януария, еп. и других.

  • 22.04 – прп. Феодора Секиота.

  • 23.04 – вмч. Юрия Победоносца.

  • 24.04 – прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексея, затворника Киево-Печерского, Молченской иконы Богородицы.

  • 25.04 – ап. и ев. Марко.

  • 26.04 – свв. женщин-мироносиц, Львовской иконы Богородицы.

  • 27.04 – прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского.

  • 28.04 – апп. из 70-ти Ясона и Сосипатра.

  • 29.04 – девять мучеников Кизийских.

  • 30.04 – ап. Иакова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой будет погода перед Пасхой.




