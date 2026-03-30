Вербное воскресенье и Пасха: церковный календарь на апрель

В апреле верующие будут отмечать несколько больших православных праздников. Это и Вербное воскресенье (торжественный Вход Господень в Иерусалим), и главный праздник христианского календаря – Светлое Воскресение Христово. Также в апреле завершается Великий пост и будет поминальная неделя.

Пасха. Иллюстративное фото

Вербное воскресенье – это шестое воскресенье Великого поста. Согласно Евангелию, Иисус Христос за несколько дней до своей смерти въехал в Иерусалим на молодом осле. Главной традицией является освящение вербы в церкви. Освященные веточки приносят домой. Существует давний обычай легонько постукивать родных вербой со словами: "Не я бью — верба бьет, через неделю Пасха!" Считается, что это приносит здоровье, силу и благополучие. Освященную вербу хранят у икон или ставят в вазу. Она служит оберегом дома в течение года.

Страстная пятница – для православных христиан это самый глубокий и трагический день года. В этот день, который в 2026 году выпадает на 10 апреля, Церковь вспоминает страдания и распятие Иисуса Христа. Своей жертвой на Голгофе Христос, по христианскому учению, искупил грехи человечества.

Полный церковный календарь на апрель 2026 года:

1.04 – прп. Геронтия, канонарха Киево-Печерского.

2.04 – прп. Тита, чудотворца.

3.04 – прп. Никиты, исповедника.

4.04 – Лазарева суббота, воскресение праведного Лазаря, прп. Иосифа Многострадального Киево-Печерского.

5.04 – Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье), сщмч. Агафопода, диакона, Феодула, чтеца и других.

6.04 – начало Страстной недели, Великий понедельник, свт. Мефодия, архиеп. Моравского.

7.04 – Великий вторник, прп. Георгия, исповедника, митрополита Митиленского.

8.04 – Великая среда, прп. Руфа, отшельника Киево-Печерского, свящ. Нифонта Киево-Печерского, еп. Новгородского.

9.04 – Великий четверг (Чистый четверг), воспоминание Тайного ужина, мч. Евпсихия.

10.04 – Великая пятница (Страстная пятница), воспоминание святых спасительных страстей Господа нашего Иисуса Христа, блг. гетмана Петра (Конашевича-Сагайдачного).

11.04 – Великая суббота, сщмч. Антипа, епископа Пергама Ассийского.

12.04 – Светлое Воскресение Христово, Пасха, прп. Василия, исповедника, еп. Парийского.

13.04 – начало пасхальной недели, Светлый понедельник, сщмч. Артемона, пресвитера Лаодикийского.

14.04 – Светлый вторник, Иверской иконы Богородицы, мчч. Антония, Иоанна и Евстафия Литовских.

15.04 – Светлая среда, Вышгородской (Владимирской) иконы Божией Матери, блг. вел. кн. Мстислава Владимировича.

16.04 – Светлый четверг, Ильино-Черниговская икона Божией Матери.

17.04 – Светлая пятница, иконы Богородицы "Животворный источник".

18.04 – Светлая суббота, прп. Иоанна Солунского.

19.04 – Антипасха, ап. Фомы.

20.04 – Проводы, поминовение умерших, прп. Феодора Трихины.

21.04 – сщмч. Януария, еп. и других.

22.04 – прп. Феодора Секиота.

23.04 – вмч. Юрия Победоносца.

24.04 – прп. Саввы Киево-Печерского, прп. Алексея, затворника Киево-Печерского, Молченской иконы Богородицы.

25.04 – ап. и ев. Марко.

26.04 – свв. женщин-мироносиц, Львовской иконы Богородицы.

27.04 – прп. Стефана, игумена Киево-Печерского, еп. Владимирского.

28.04 – апп. из 70-ти Ясона и Сосипатра.

29.04 – девять мучеников Кизийских.

30.04 – ап. Иакова.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой будет погода перед Пасхой.



