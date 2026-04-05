Большой церковный праздник 5 апреля: три суровых запрета в этот день

5 апреля 2026 года христиане в Украине отмечают один из важнейших праздников церковного календаря — Вербное воскресенье, или Вход Господень в Иерусалим. Этот праздник приходится за неделю до Пасхи и открывает Страстную неделю, то есть период духовной подготовки к главному христианскому празднику. Узнайте, что нельзя делать сегодня, чтобы не разгневать святых.

Церковный праздник 5 апреля

Вербное воскресенье символизирует торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Согласно библейской традиции, люди встречали его пальмовыми ветвями, приветствуя возгласами "осанна". Поскольку в Украине пальмы не растут, их символом стала ива, которая является первым цветущим весной деревом. Именно поэтому верующие приносят в храмы веточки вербы, чтобы освятить их во время богослужения.

Освященная верба считается символом жизни, обновления и Божьего благословения. В Украине с ней связаны давние народные традиции. В частности, после службы родных легонько касаются веточками ивы, говоря: "Не я бью – верба бьет". Считается, что этот ритуал приносит здоровье и силу.

5 апреля 2026 года также отмечают католическую Пасху. В этот день празднуют католики, протестанты и некоторые другие церкви. Православные и греко-католики отмечают Пасху в этом году 12 апреля.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

В народной и церковной традиции этот день считается праздничным и духовным, поэтому есть несколько важных запретов. Три главных запрета сегодня:

- нельзя заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день рекомендуют отложить полевые работы, в том числе копание, посадку или посев.

– нельзя заниматься домашними делами. Уборку, стирку или шитье традиционно считают нежелательными, ведь праздник следует посвятить молитве и семье.

– нельзя отказывать в помощи. Вербное воскресенье считается днем добрых дел. По народным верованиям, щедрость и помощь ближним в этот день возвращаются сторицей.

Кто празднует именины сегодня

Именины 5 апреля отмечают Алексей, Николай, Георгий, Марк, Платон и Семен.

