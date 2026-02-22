logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.27

EUR/UAH

50.92

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія Велике церковне свято 22 лютого: три суворі заборони цього дня
commentss НОВИНИ Всі новини

Велике церковне свято 22 лютого: три суворі заборони цього дня

22 лютого Прощена неділя. Що означає свято перед Великим постом, що сьогодні не можна роботи та хто святкує іменини цього дня.

22 лютого 2026, 06:30
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Slava Kot

22 лютого православні віряни відзначають Прощену неділю — особливий день перед початком Великого посту. Дата свята щороку змінюється, адже залежить від календаря постування. Це завершення Масниці та духовна межа між святковим періодом і часом стриманості та молитви. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.

Велике церковне свято 22 лютого: три суворі заборони цього дня

Церковне свято 22 лютого - Прощена неділя

Церковне свято

Прощена неділя або сиропусна має глибокий сенс, адже перед постом християни просять пробачення у рідних, друзів і навіть у тих, із ким давно втрачено зв’язок. Вважається, що лише через щире каяття можна очистити душу й підготуватися до духовного оновлення. За біблійною традицією, саме цього дня згадують вигнання Адама і Єви з Едему, як нагадування про відповідальність і покаяння.

У народній традиції українці відвідували родичів, мирилися після сварок, а також могли піти на цвинтар, щоб подумки попросити вибачення у померлих близьких. Це останній день, коли дозволяється вживати молочні продукти та яйця перед Великим постом.

Що не можна робити 22 лютого

Церква нагадує, у Прощену неділю заборонені сварки, лайка, плітки та образи. Також існують інші, речі, які не можна робити сьогодні:

  • - не можна виконувати важку фізичну роботу — прати, прибирати, шити чи працювати по господарству
  • - заборонено брехати та лицемірити
  • - не слід вживати м’ясо й алкоголь

Іменини 22 лютого

Цього дня іменини святкують Панкратій, Геннадій, Никифор, Інокентій, Петро, Михайло, Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара та Ірина.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв детальніше про Прощену неділю — це день, коли вирішується більше, ніж здається.

Також "Коментарі" писали про те, як святкують та що готують українці на Масницю.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини