Велике церковне свято 22 лютого: три суворі заборони цього дня

22 лютого православні віряни відзначають Прощену неділю — особливий день перед початком Великого посту. Дата свята щороку змінюється, адже залежить від календаря постування. Це завершення Масниці та духовна межа між святковим періодом і часом стриманості та молитви. Дізнайтеся, що не можна робити сьогодні, щоб не розгнівати святих.
Церковне свято 22 лютого - Прощена неділя
Прощена неділя або сиропусна має глибокий сенс, адже перед постом християни просять пробачення у рідних, друзів і навіть у тих, із ким давно втрачено зв’язок. Вважається, що лише через щире каяття можна очистити душу й підготуватися до духовного оновлення. За біблійною традицією, саме цього дня згадують вигнання Адама і Єви з Едему, як нагадування про відповідальність і покаяння.
У народній традиції українці відвідували родичів, мирилися після сварок, а також могли піти на цвинтар, щоб подумки попросити вибачення у померлих близьких. Це останній день, коли дозволяється вживати молочні продукти та яйця перед Великим постом.
Церква нагадує, у Прощену неділю заборонені сварки, лайка, плітки та образи. Також існують інші, речі, які не можна робити сьогодні:
Цього дня іменини святкують Панкратій, Геннадій, Никифор, Інокентій, Петро, Михайло, Андрій, Віктор, Володимир, Іван, Йосип, Микола, Сергій, Степан, Федір, Варвара та Ірина.
