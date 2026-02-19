Прощена неділя 2026 – день, коли вирішується більше, ніж здається: чому 22 лютого не можна залишати образи

22 лютого 2026 року православні християни відзначатимуть Прощену неділю – особливий день духовного очищення, примирення та підготовки до Великого посту. Дата є рухомою та залежить від святкування Великодня. У церковному календарі вона завершує період Масниці та відкриває шлях до найсуворішого посту року, що триватиме сім тижнів.

Коли Прощена неділя у 2026 році та як правильно підготуватися до Великого посту

Офіційна назва цього дня – Сиропусна неділя. Вона пов’язана з традицією "сиропускання" – останнім днем, коли дозволено вживати молочні продукти, сир та яйця. М’ясо з раціону виключається ще за тиждень до цього. Таким чином, 22 лютого стане своєрідною межею між святковою трапезою та періодом суворого стримання.

Головний сенс Прощеної неділі – не в обмеженнях їжі, а в очищенні серця. За християнським вченням, без примирення з ближніми піст втрачає духовну цінність. Саме тому ввечері у храмах звершується особливе богослужіння – чин прощення. Під час нього віряни просять пробачення один в одного, а священнослужителі звертаються до пастви зі словами покаяння.

Традиція просити пробачення має чітку формулу, що збереглася століттями. Прийнято говорити: "Прости мені". У відповідь лунає: "Бог простить, і я прощаю". Ці слова підкреслюють, що остаточне судження належить Богові, а людина звільняє своє серце від образи. У цей день заведено миритися навіть із тими, з ким стосунки були зруйновані роками.

Народні звичаї 22 лютого поєднують християнські та давні обрядові елементи. У багатьох регіонах України прийнято відвідувати родичів, хрещених батьків, бабусь і дідусів. Молодші кланяються старшим, просячи вибачення за провини. Ввечері традиційно відбувається символічне прощання із зимою – спалювання солом’яного опудала. Цей обряд означає очищення від усього негативного, що накопичилося за рік, і очікування весняного оновлення.

Існують і певні заборони. У Прощену неділю не рекомендується виконувати важку фізичну працю – шити, прати, прибирати або займатися ремонтом. День має бути присвячений молитві, спілкуванню та примиренню. Також категорично не можна сваритися чи затаювати образу. Якщо людина не готова одразу пробачити, церква радить принаймні прагнути до цього через молитву.

Завершується день сімейною вечерею. Після трапези господині традиційно миють посуд, готуючись до Чистого понеділка – першого дня Великого посту. Символічна чистота оселі має поєднуватися з внутрішньою чистотою думок.

Прощена неділя – це не формальний обряд, а можливість переглянути власні вчинки, відпустити образи та розпочати піст із примиреним серцем. Саме тому 22 лютого 2026 року для багатьох стане днем, який визначить духовний настрій на весь піст.

Читайте також в "Коментарях", яке сьогодні, 19 лютого, відзначають свято і які є пов'язані з ним народні заборони і забобони.