Прощенное воскресенье 2026 – день, когда решается больше, чем кажется: почему 22 февраля нельзя оставлять обиды

22 февраля 2026 православные христиане будут отмечать Прощенное воскресенье – особый день духовного очищения, примирения и подготовки к Великому посту. Дата подвижна и зависит от празднования Пасхи. В церковном календаре она завершает период Масленицы и открывает путь к строжайшему посту года, который продлится семь недель.

Когда Прощенное воскресенье в 2026 году и как правильно подготовиться к Великому посту

Официальное название этого дня – Сиропусное воскресенье. Она связана с традицией "сыропускания" – последним днем, когда можно употреблять молочные продукты, сыр и яйца. Мясо из рациона исключается еще за неделю до этого. Таким образом, 22 февраля станет своеобразным пределом между праздничной трапезой и периодом строгого воздержания.

Главный смысл Прощенного воскресенья – не в ограничениях пищи, а в очищении сердца. По христианскому учению, без примирения с ближними пост теряет духовную ценность. Именно поэтому вечером в храмах совершается особое богослужение – чин прощения. Во время него верующие просят прощения друг у друга, а священнослужители обращаются к пастве со словами покаяния.

Традиция просить прощения имеет четкую формулу, сохранившуюся веками. Принято говорить: "Прости мне". В ответ звучит: "Бог простит, и я прощаю". Эти слова подчеркивают, что окончательное суждение принадлежит Богу, а человек освобождает свое сердце от обиды. В этот день принято мириться даже с теми, с кем отношения были разрушены годами.

Народные обычаи 22 февраля совмещают христианские и древние обрядовые элементы. Во многих регионах Украины принято посещать родственников, крестных родителей, бабушек и дедушек. Младшие кланяются старшим, извиняясь за проступки. Вечером традиционно происходит символическое прощание с зимой – сжигание соломенного чучела. Этот обряд означает очищение от всего скопившегося за год отрицательного и ожидания весеннего обновления.

Есть и определенные запреты. В Прощенное воскресенье не рекомендуется выполнять тяжелый физический труд – шить, стирать, убирать или заниматься ремонтом. День должен быть посвящен молитве, общению и примирению. Также категорически нельзя ссориться или затаивать обиду. Если человек не готов сразу простить, церковь советует хотя бы к этому стремиться через молитву.

Завершается день семейным ужином. После трапезы хозяйки традиционно моют посуду, готовясь к Чистому понедельнику – первому дню Великого поста. Символическая чистота дома должна сочетаться с внутренней чистотой мыслей.

Прощенное воскресенье – это не формальный обряд, а возможность пересмотреть свои поступки, отпустить образы и начать пост с примиренным сердцем. Именно поэтому 22 февраля 2026 для многих станет днем, который определит духовное настроение на весь пост.

