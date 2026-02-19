Церковне свято 19 лютого: чому сьогодні не рекомендується дивитися на зірки

19 лютого за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам'ять апостолів від 70-ти Філімона та Архіпа – учнів, які проповідували віру Христову.

Цього дня віруючі звертаються до апостолів Архипа та Філімона – святих просять у молитвах зміцнити віру, а також дати пораду, як подолати сумніви та тривогу.

Цього дня за староцерковним календарем вшановують преподобного Вукола, єпископа Смирнського.

У народі день називають Архипів, Філя весняний. За повір'ями, чим більше добрих справ буде зроблено в цей день, тим щасливішим і вдалішим буде рік. У давнину господині на свято пекли коровай — цей хліб символізує сонце. Його ділили на шматочки і роздавали домочадцям, сусідам, жебракам і бідним.

Крім випічки, традиційно потрібно подати милостиню, нагодувати бездомних тварин, допомогти нужденним.

Церква цього дня не схвалює лихослів'я, брехня, заздрість, жадібність та розпач. Не можна ображати людей та тварин.

За народними повір'ями, не рекомендується відмовляти у допомозі – це обіцяє втрату благополуччя та порожній гаманець. Поганий знак цього дня: дивитися на зірки, побачиш падаючу зірку — на тебе може "впасти невдача".

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Якщо день сонячний — рік буде врожайним і родючим. Якщо випав сніг – трава зросте пізно. Чайки над будинком – незабаром розпочнеться льодохід на річках. Ворони розкричалися – весна зовсім поряд.

Якщо сьогодні день теплий, то весна буде мінливою та непередбачуваною.

