logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.29

EUR/UAH

51.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство релігія Церковне свято 19 лютого: чому сьогодні не рекомендується дивитися на зірки
commentss НОВИНИ Всі новини

Церковне свято 19 лютого: чому сьогодні не рекомендується дивитися на зірки

У народі день називають Архипів, Філя весняний

19 лютого 2026, 06:28
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

19 лютого за новим церковним календарем православні в Україні вшановують пам'ять апостолів від 70-ти Філімона та Архіпа – учнів, які проповідували віру Христову.

Церковне свято 19 лютого: чому сьогодні не рекомендується дивитися на зірки

Прикмети 19 лютого. Фото: з відкритих джерел

Цього дня віруючі звертаються до апостолів Архипа та Філімона – святих просять у молитвах зміцнити віру, а також дати пораду, як подолати сумніви та тривогу.

Цього дня за староцерковним календарем вшановують преподобного Вукола, єпископа Смирнського.

У народі день називають Архипів, Філя весняний. За повір'ями, чим більше добрих справ буде зроблено в цей день, тим щасливішим і вдалішим буде рік. У давнину господині на свято пекли коровай — цей хліб символізує сонце. Його ділили на шматочки і роздавали домочадцям, сусідам, жебракам і бідним.

Крім випічки, традиційно потрібно подати милостиню, нагодувати бездомних тварин, допомогти нужденним.

Церква цього дня не схвалює лихослів'я, брехня, заздрість, жадібність та розпач. Не можна ображати людей та тварин.

За народними повір'ями, не рекомендується відмовляти у допомозі – це обіцяє втрату благополуччя та порожній гаманець. Поганий знак цього дня: дивитися на зірки, побачиш падаючу зірку — на тебе може "впасти невдача".

Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде непогожою, то й осінь буде такою. Якщо день сонячний — рік буде врожайним і родючим. Якщо випав сніг – трава зросте пізно. Чайки над будинком – незабаром розпочнеться льодохід на річках. Ворони розкричалися – весна зовсім поряд.

Якщо сьогодні день теплий, то весна буде мінливою та непередбачуваною.

Читайте також на порталі "Коментарі" — 18 лютого за новим церковним стилем у православних храмах України вшановували святителя Агапіта Сповідника, єпископа Сінадського. Цього дня віруючі зверталися з молитвами про міцність віри, духовну стійкість та мудрість.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Новини

Всі новини