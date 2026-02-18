logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.26

EUR/UAH

51.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Церковный праздник 18 февраля: какая примета сулит счастье и удачу на весь год
commentss НОВОСТИ Все новости

Церковный праздник 18 февраля: какая примета сулит счастье и удачу на весь год

В народе день называют Агапит или праздником Овсянки

18 февраля 2026, 06:36
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

18 февраля согласно новому церковному стилю в православных храмах Украины почитают святителя Агапита Исповедника, епископа Синадского. В этот день верующие обращаются с молитвами о крепости веры, духовной стойкости и мудрости.

Церковный праздник 18 февраля: какая примета сулит счастье и удачу на весь год

Приметы 18 февраля. Фото: из открытых источников

Сегодня верующие обращаются с молитвами к святителю Агапиту Синадскому – просят об исцелении от болезней, укреплении здоровья и духовной стойкости.

В народе день называют Агапит или праздником Овсянки – по поверьям, именно в это время начинает петь маленькая птичка-овсянка с желтоватой грудкой, символ скорого тепла. Люди в старину верили, что она "ведет за собой весну".

Сегодня продолжают готовиться к полевым работам: осматривают инвентарь, проверяют семена для посева. Также в честь птички овсянки принято печь овсяное печенье, пирожки и булочки в форме птиц — ими угощают родных, соседей и нуждающихся. Считается, чем больше угощений приготовишь и раздашь, тем благополучнее будет год.

Существует и особая примета дня: нужно надеть в этот день что-нибудь желтое, чтобы привлечь удачу и солнечную энергию.

В церковный праздник 18 февраля осуждаются сквернословие, ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние. Не следует отказывать в помощи нуждающимся и обижать животных.

По народным поверьям, сегодня нельзя грустить, плакать и унывать — настроение дня может повлиять на весь год. Также не советуют бездельничать: трудолюбие, напротив, сулит благополучие.

Большинство примет этого дня связаны с погодой и будущим урожаем. Если сухо и ясно сегодня – к щедрому урожаю. Началось половодье – летом будет хороший сенокос. Гром в этот день – к обильному урожаю хлеба. Бледный месяц – к сильному снегопаду, ясный и яркий – к стуже. Туман выпал – лето ожидается дождливым.

Считается, что случайно увидеть птичку-овсянку в этот день – это добрая примета, которая сулит тепло, счастье и достаток.

Читайте также на портале "Комментарии" — какой церковный праздник был 17 февраля: почему в этот день нужно было пить много чистой воды.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости