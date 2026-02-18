Церковный праздник 18 февраля: какая примета сулит счастье и удачу на весь год

18 февраля согласно новому церковному стилю в православных храмах Украины почитают святителя Агапита Исповедника, епископа Синадского. В этот день верующие обращаются с молитвами о крепости веры, духовной стойкости и мудрости.

Сегодня верующие обращаются с молитвами к святителю Агапиту Синадскому – просят об исцелении от болезней, укреплении здоровья и духовной стойкости.

В народе день называют Агапит или праздником Овсянки – по поверьям, именно в это время начинает петь маленькая птичка-овсянка с желтоватой грудкой, символ скорого тепла. Люди в старину верили, что она "ведет за собой весну".

Сегодня продолжают готовиться к полевым работам: осматривают инвентарь, проверяют семена для посева. Также в честь птички овсянки принято печь овсяное печенье, пирожки и булочки в форме птиц — ими угощают родных, соседей и нуждающихся. Считается, чем больше угощений приготовишь и раздашь, тем благополучнее будет год.

Существует и особая примета дня: нужно надеть в этот день что-нибудь желтое, чтобы привлечь удачу и солнечную энергию.

В церковный праздник 18 февраля осуждаются сквернословие, ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние. Не следует отказывать в помощи нуждающимся и обижать животных.

По народным поверьям, сегодня нельзя грустить, плакать и унывать — настроение дня может повлиять на весь год. Также не советуют бездельничать: трудолюбие, напротив, сулит благополучие.

Большинство примет этого дня связаны с погодой и будущим урожаем. Если сухо и ясно сегодня – к щедрому урожаю. Началось половодье – летом будет хороший сенокос. Гром в этот день – к обильному урожаю хлеба. Бледный месяц – к сильному снегопаду, ясный и яркий – к стуже. Туман выпал – лето ожидается дождливым.

Считается, что случайно увидеть птичку-овсянку в этот день – это добрая примета, которая сулит тепло, счастье и достаток.

