Церковне свято 18 лютого: яка прикмета обіцяє щастя та удачу на весь рік

18 лютого згідно з новим церковним стилем у православних храмах України вшановують святителя Агапіта Сповідника, єпископа Синадського. Цього дня віруючі звертаються з молитвами про міцність віри, духовну стійкість та мудрість.

Сьогодні віруючі звертаються з молитвами до святителя Агапіта Синадського – просять про зцілення від хвороб, зміцнення здоров'я та духовної стійкості.

У народі день називають Агапіт або святом Вівсянки — за повір'ями, саме в цей час починає співати маленька пташка-вівсянка з жовтуватою грудкою, символ швидкого тепла. Люди в давнину вірили, що вона "веде за собою весну".

Сьогодні продовжують готуватись до польових робіт: оглядають інвентар, перевіряють насіння для посіву. Також на честь пташки вівсянки прийнято пекти вівсяне печиво, пиріжки та булочки у формі птахів – ними пригощають рідних, сусідів та нужденних. Вважається, чим більше частування приготуєш і роздаси, тим благополучніше буде рік.

Існує й особлива прикмета дня: треба надіти в цей день щось жовте, щоб залучити удачу та сонячну енергію.

У церковне свято 18 лютого засуджуються лихослів'я, брехня, лінь, жадібність, заздрість та розпач. Не слід відмовляти допомоги нужденним і ображати тварин.

За народними повір'ями, сьогодні не можна сумувати, плакати та сумувати – настрій дня може вплинути на весь рік. Також не радять ледарити: працьовитість, навпаки, обіцяє благополуччя.

Більшість прикмет цього дня пов'язані з погодою та майбутнім урожаєм. Якщо сухо та ясно сьогодні – до щедрого врожаю. Почалася повінь – влітку буде добрий сінокіс. Грім цього дня – до рясного врожаю хліба. Блідий місяць – до сильного снігопаду, ясний та яскравий – до холоднечі. Туман випав – літо очікується дощовим.

Вважається, що випадково побачити пташку-вівсянку цього дня – це добра прикмета, яка обіцяє тепло, щастя та достаток.

