Церковный праздник 17 февраля: почему сегодня нужно пить много чистой воды

17 февраля в новом календаре украинской православной церкви — день памяти двух Феодоров, великомученика Феодора Тирона и преподобного Феодора, молчальника Киево-Печерского. В этот день верующие вспоминают их подвиг и духовное наследие, обращаются с молитвами о защите и укреплении веры.

В православный праздник верующие обращаются к великомученику Феодору Тирону как к ходатаю за нас перед Господом. Святому молятся о пропавших близких и просят поддержки в трудные периоды. Преподобного Феодора Молчаливого просят уберечь от пустословия и несдержанности языка.

В народной традиции праздник называют Федор Тирон, а также Мариамна Кикимора — в честь праведной Мариамны. Почему образ святой переплелся в народе с образом кикиморы, точно неизвестно. По поверьям, кикимора могла вредить хозяевам дома: путать пряжу, греметь посудой, пугать домочадцев. Чтобы защитить хозяйство, в старину по углам раскладывали чертополох и полынь, а в курятниках вешали камни с отверстиями — обереги от нечистой силы.

Этот день считается временем очищения: существует обычай пить сегодня много чистой воды — якобы она помогает укрепить здоровье и очистить организм. Беременным советуют смотреть на восходящее солнце — по поверьям, это сулит рождение крепкого и здорового ребенка.

В церковный праздник 17 февраля не следует сквернословить, пустословить, сплетничать. Запрещается отказывать в помощи нуждающимся, церковь осуждает ложь, лень, жадность, зависть и отчаяние.

По народным приметам, любая ссора или неосторожное слово в эту дату могут навлечь беду.

По погоде судят о будущей весне и лете. Если туман в этот день – май будет холодным. Теплая погода – лето будет жарким, а если холодно и ненастно — окажется прохладным. Птицы возвращаются из теплых стран — к ранней весне. Внезапная метель началась — снегопады продлятся до конца недели.

Считается, что какая погода стоит на Федора, таким во многом будет и предстоящее лето.

